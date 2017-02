Here Alone: trailer del thriller post-apocalittico con zombie di Rod Blackhurst

Here Alone: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller pot-apocalittico di Rod Blackhurst nei cinema americani dal 31 marzo 2017.

Vertical Entertainment ha reso disponibili trailer e locandina del thriller post-apocalittico con zombie Here Alone in arrivo nei cinema americani il prossimo 31 marzo.

Il film interpretato da Lucy Walters, Gina Piersanti, Adam David Thompson e Shane West segue una giovane donna che lotta per sopravvivere da sola sulla scia di una misteriosa epidemia che ha decimato la società, fino a che non incontra altri due sopravvissuti che la costringeranno a confrontarsi con il suo passato mettendo le loro vite a rischio.

Here Alone è diretto dall'esordiente Rod Blackhurst (anche produttore e montatore) e scritto da David Ebeltoft. La fotografia è di Adam McDaid con musiche di Eric D. Johnson. Il film realizzato con il supporto di una campagna lanciata su Kickstarter è transitato al Tribeca Film Festival dove ha vinto il premio del pubblico.





Nel profondo e selvaggio nord dello stato di New York, Ann, una giovane donna sulla trentina, lotta per sopravvivere dopo una misteriosa epidemia che ha decimato la società. Sull'orlo costante della morte per fame, Ann conduce una vita rigida e isolata. Perseguitata dai ricordi del suo passato, Ann combatte anche la minaccia sanguinaria che si nasconde appena al di fuori dei confini dei boschi, coloro che l'epidemia ha contagiato. Quando le sue scorte alimentari hanno quasi raggiunto il limite, Ann deve intraprendere un viaggio disperato in una città vicina per trovare del cibo. Durante una di queste incursioni, un incontro casuale porta Olivia, una ragazza adolescente, e il suo patrigno ferito, Chris, nella vita e nel regime di sopravvivenza di Ann. Appreso che Chris e Olivia stanno cercando di andare più a nord, dove l'infezione è presumibilmente contenuta, Ann permette loro di rimanere nel suo campo allestito nei boschi in modo che possano prepararsi per il loro viaggio. Inizialmente riluttante a lasciarla cadere ogni barriera emotiva, Ann cede alla natura affabile di Chris e cancella parte del dolore causato dall'epidemia e dalle sue scelte passate. Mentre Ann e Chris si avvicinano, Olivia si sente amareggiata e sente forte l'allontamento dall'uomo da cui è dipesa per la sopravvivenza sia fisica che emotiva. Mentre tensione e disagio crescono, le loro vite sono minacciate quando il bosco che li protegge viene violato dagli infetti. Sotto attacco, Ann è costretta a confrontarsi con il suo passato e a prendere una decisione che altererà irrevocabilmente la loro esistenza collettiva e sopravvivenza.