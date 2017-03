La meccanica delle ombre: trailer italiano dello spy-thriller con François Cluzet e Alba Rohrwacher

Di Pietro Ferraro lunedì 27 marzo 2017

La meccanica delle ombre: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con François Cluzet e Alba Rohrwacher nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Europictures ha reso disponibile un trailer italiano di La meccanica delle ombre, il thriller di Thomas Kruithof in arrivo nei cinema italiani il prossimo 6 aprile.

Il film vede protagonista François Cluzet nei panni un contabile ex alcolista che non riuscendo a trovare un nuovo posto di lavoro, quando viene contattato da una misteriosa organizzazione che gli chiede di trascrivere delle intercettazioni telefoniche, accetta senza porre domande. Rimarrà così invischiato in un pericoloso intrigo che vede coinvolti i servizi segreti e le alte sfere del governo francese.

Il cast è completato da Alba Rohrwacher, Denis Podalydes, Javier Pinto e Sami Bouajila.





Disponibili trailer, poster e foto de La meccanica delle ombree (La Mécanique de l'ombre) opera prima di Thomas Kruithof in arrivo nei cinema italiani con Europictures il 6 aprile 2017

Il film interpretato da François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydes e Sami Bouajila. è uno spy thriller e polar politico che racconta di Duval (François Cluzet), contabile ex alcolista, riflessivo e meticoloso. Da tempo ha qualche difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro. Così, quando una misteriosa organizzazione gli chiede di trascrivere delle intercettazioni telefoniche, accetta senza porre domande: rimarrà invischiato in un pericoloso intrigo che vede coinvolti i servizi segreti e le alte sfere del governo francese.

Il cast è completato da Adonis Danieletto, Alexia Depicker, Cynthia Weber, Fabrice Godfroid, Javier Pinto, Jean-Pierre Demarke, Simon Abkarian, Tanguy Vanhorick e Tom Adjibi.

L’idea iniziale alla base del film consisteva nel prendere un impiegato modello, uno di quelli capaci di seguire scrupolosamente le regole, e immergerlo in un sottobosco di cospirazioni politiche e servizi segreti nel quale non avrebbe avuto altra scelta che imparare a disobbedire. Thomas Kruithof - Regista

Thomas Kruithof (1976) vive e lavora a Parigi. Nel 2013 ha diretto il cortometraggio "Retention", selezionato in oltre quaranta festival e vincitore di sette premi oltre che preselezionato per il premio César 2014 nella categoria miglior cortometraggio dell’anno.