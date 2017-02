The Love Witch: trailer e poster della comedy horror di Anna Biller

Di Pietro Ferraro lunedì 27 febbraio 2017

The Love Witch: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Anna Biller nei cinema inglesi dal 10 marzo 2017

Disponibili trailer e locandina di The Love Witch, la commedia horror scritta e diretto da Anna Biller che segue le vicissitudini di una moderna strega che usa incantesimi e magia per fare in modo che gli uomini s'innamorino di lei.

Il film è un tributo agli horror anni '60 e '70 e Anna Biller è una regista che approccia il suo cinema non solo da una prospettiva femminile, ma anche "femminista". Il film è altamente stilizzato con set elaborati, costumi (in gran parte realizzati dalla regista) e una tavolozza di colori creati per richiamare l'estetica del Technicolor.

Il film è interpretato da Samantha Robinson nel ruolo della protagonista, la strega Elaine, affiancata da Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise, Jared Sanford, Robert Seeley, Jennifer Ingrum, Clive Ashborn e Elle Evans.





Elaine (Samantha Robinson), una bellissima e giovane strega, è determinata a trovare un uomo da amare. Nel suo appartamento vittoriano lei lancia incantesimi e realizza pozioni, per poi utilizzare il tutto per sedurre uomini. Tuttavia i suoi incantesimi non funzionano troppo bene e lei finisce con il ritrovarsi con una serie di sventurate vittime. Quando finalmente incontra l'uomo dei suoi sogni, il suo disperato desiderio di di essere amata la porterà sull'orlo della follia e all'omicidio. Con uno stile visivo che rende omaggio al Technicolor dei thriller degli anni '70, "The Love Witch" esplora la fantasia femminile e le ripercussioni del narcisismo patologico.