Dig Two Graves: trailer e poster del thriller sovrannaturale con Ted Levine

Di Pietro Ferraro lunedì 27 febbraio 2017

Dig Two Graves: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller sovrannaturale di Hunter Adams nei cinema americani dal 24 marzo 2017.

Disponibili trailer e locandina di Dig Two Graves, il thriller sovrannaturale di Hunter Adams (The Hungry Bulls) che arriverà nei cinema statunitensi il 24 marzo 2017.

Il film è interpretato da Ted Levine (Il silenzio degli innocenti), Samantha Isler (Captain Fantastic) e Troy Ruptash (30 giorni di notte).

Dig Two Graves racconta la storia di una ragazza ossessionata dalla morte di suo fratello che la porterà in un viaggio da incubo in cui le verrà fatta una proposta per riportarlo dalla morte. Il titolo è un riferimento ad un antico proverbio cinese che recita: "Prima di intraprendere il viaggio della vendetta scavate due tombe".

L'attrice 18enne Samantha Isler è nota anche per il ruolo di Ellie nella sitcom Sean Saves the World e per il ruolo di Amara / l'Oscurità nella serie tv Supernatural.





Dopo che Jacqueline Mather (Samantha Isler) perde il fratello annegato in un misterioso incidente, la ragazza riceve la visita di tre distillatori clandestini che si offrono di riportare il fratello in vita, ma ad un macabro prezzo. Quando la storia oscura del nonno, lo sceriffo Waterhouse (Ted Levine), viene portata alla luce, anche le vere intenzioni dei distillatori clandestini vengono alla luce. Un thriller sovrannaturale sulla violenza generazionale che affligge una piccola e remota cittadina, ambientato negli anni '70 "Dig Two Graves" si domanda: "quanto lontano puoi spingerti per salvare coloro che ami?"