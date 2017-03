Box Office Italia 1 marzo, Logan subito in testa - escono Rosso Istanbul e Omicidio all'Italiana

Di Federico Boni giovedì 2 marzo 2017

Fino ad oggi solo 313.037 euro in tasca per Moonlight, premio Oscar come film dell'anno.

Partenza lanciata al box office italico per lo splendido Logan, esordiente a quota 281.602 euro in 24 ore. Detronizzato Trainspotting 2, ieri fermo ai 155.458 euro, con Beata Ignoranza 3° a quota 108.823 euro. Fuori dal podio con 105.610 euro The Great Wall, seguito dai 96.350 euro di Cinquanta Sfumature di Nero e dai 78.092 euro di Jackie. Settima posizione con 75.682 euro per Ballerina, seguito dai 56.022 euro di La La Land, dai 54.435 euro di Mamma o Papà e dai 43.693 di Manchester by the Sea.

Giornata di novità quella di oggi grazie alle uscite di God's Not Dead 2, La legge della notte, Ozzy, Vi presento Toni Erdmann, Rosso Istanbul, A Good American, Falchi, Passeri e Omicidio all'Italiana.



Box Office 1 marzo



LOGAN - THE WOLVERINE € 281.602 - 42.833 spettatori



T2 TRAINSPOTTING € 155.458 - 28.353 spettatori



BEATA IGNORANZA € 108.823 - 22.030 spettatori



THE GREAT WALL € 105.610 - 19.455 spettatori



CINQUANTA SFUMATURE DI NERO € 96.350 - 17.127 spettatori



JACKIE € 78.092 - 15.052 spettatori



BALLERINA € 75.682 - 14.830 spettatori



LA LA LAND € 56.022 - 10.798 spettatori



MAMMA O PAPA'? € 54.435 - 10.810 spettatori



MANCHESTER BY THE SEA € 43.693 - 8.530 spettatori





Box Office Italia The Great Wall batte Beata Ignoranza

Box Office Usa - è boom Get Out, caso horror di inizio 2017 Get Out show al box office americano, mentre floppano Rock Dog e Autobahn – Fuori controllo. A far sua la vetta del botteghino italiano nel weekend degli Oscar è stato The Great Wall, kolossal uscito in 356 copie in grado di incassare 1.320.515 euro in 4 giorni, con 189.719 paganti. Solo nella giornata di ieri primo, Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno si è quindi dovuto accontentare del secondo posto. 366 sale per la pellicola 01 e 1.239.404 euro incassati, con 191.402 spettatori. Medaglia di bronzo all'esordio per Trainspotting 2, partito a razzo tra giovedì e venerdì per poi calare alla distanza. 321 sale per la pellicola diretta da Danny Boyle, con 1.073.611 euro incassati e 148.181 spettatori paganti, mentre Mamma o Papà? ha già abbandonato il podio, arrivando ai 3.532.043 euro totali. Come ogni anno, puntuale, l'ondata settimanale di commedie italiane finisce per penalizzare tutti, riducendo all'osso la loro forza d'urto in sala.

Miglior incasso del 2017 Cinquanta Sfumature di Nero, arrivato ai 13.989.072 euro totali, con Ballerina sopra i due milioni e Jackie sugli scudi. Uscito in 218 sale, il titolo Lucky Red ha fatto sua la miglior media con 3.824 euro a copia, rastrellando 833.652 euro in 4 giorni. Moonlight, altro titolo Lucky Red nella notte in trionfo agli Oscar, potrebbe finalmente e meritatamente ridar fiato ad un botteghino italiano fino ad oggi incredibilmente deludente: 313.037 euro appena. E' forse il peggior incasso di sempre per un titolo premio Oscar nel Bel Paese. Tutt'altra storia per La La Land, sei statuette, un'errata vittoria finale e 7.123.724 euro in cassa, con Manchester by the Sea ad un passo dal milione, Resident Evil: The Final Chapter poco sopra e La battaglia di Hacksaw Ridge vicino ai 3 e mezzo. Barriere, altro titolo da Oscar grazie a Viola Davis, ha esordito con 119.030 euro in 4 giorni, mentre Smetto quando voglio - Masterclass saluta la Top10 con solo 3.257.774 euro in tasca. Il primo capitolo arrivò a sfiorare i 5. Un'inattesa frenata per la commedia 01.

Weekend pronto a partire mercoledì, quello in arrivo, grazie all'uscita in oltre 500 copie di Logan - The Wolverine, seguito 24 ore dopo da God's Not Dead 2, La legge della notte, Ozzy, Vi presento Toni Erdmann, Rosso Istanbul, A Good American, Falchi, Passeri e Omicidio all'Italiana.