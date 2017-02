Devil in the Dark: trailer e poster del film horror di Tim Brown

Di Pietro Ferraro lunedì 27 febbraio 2017

Devil in the Dark: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Tim J. Brown in uscita negli States il 7 marzo 2017.

Momentum Pictures ha reso disponibili trailer e locandina di Devil in the Dark, nuovo film horror canadese scritto da Carey Dickson e diretto da Tim J. Brown, già regista di The Cradle e produttore esecutivo di Bite e Antisocial 2.

Il film segue due fratelli che si ritrovano braccati da una presenza sconosciuta e terrificante durante una battuta di caccia in una remota località della British Columbia.





Quando due fratelli, Adam e Clint, cercano di riavvicinarsi organizzando una battuta di caccia che li porterà a trascorrere un weekend in una remota zona della British Columbia, vedranno le carte in tavole cambiare quando incapperanno in una presenza misteriosa celata in agguato nei boschi. Convinti di essere braccati da una presenza sovrannaturale, i fratelli si troveranno loro malgrado d'accordo su una sola cosa: dovranno mettere da parte ciò che li ha divisi e lavorare insieme, se hanno intenzione di uscire vivi da questi oscuri e intricati boschi, non c'è altra via di scampo.

Devil in the Dark è interpretato da Robin Dunne (la serie tv Sanctuary), Dan Payne (Star Trek Beyond), Daniel Cudmore (X-Men: Giorni di un futuro passato) e Briana Buckmaster (la serie tv Supernatural). Il cast è completato da Jett Klyne, Rebecca Reichert, Chris Ippolito, Peter Strand Rumpel, Michael O’Brien, Owen McMenemy-Brown, Kieran Dickson, Marshall Archibald e Doug Brown.