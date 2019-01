Crucifixion: foto, poster e data di uscita italiana del film horror di Xavier Gens

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 gennaio 2019

Crucifixion: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Xavier Gens nei cinema italiani dal 14 febbraio 2019.

Dopo lo spin-off The Nun, il 14 febbraio 2019 arriva nei cinema italiani un'altro horror a sfondo demoniaco ambientato in un monastero, trattasi di Crucifixion diretto dallo Xavier Gens di Frontiers e The Divide.

Scritto da Chad Hayes e Carey W. Hayes (The Conjuring, Annabelle) e interpretato da Sophie Cookson, Brittany Ashworth e Corneliu Ulici, il film si basa sull'esorcismo eseguito nel convento della Santa Trinità di Tanaco in Romania nel 2005 e che ha portato alla morte di una suora.





Tratto da una storia vera, un prete viene arrestato per l’omicidio di una suora avvenuto durante un esorcismo. Una giornalista investigativa lotta per capire se effettivamente lui abbia ucciso una persona con problemi mentali o se le accuse sono false e il prete abbia semplicemente perso una battaglia contro una presenza demoniaca. E se lei stessa stesse avendo a che fare con questa presenza?

La vera storia dietro l'esorcismo di Tanaco ha visto Maricica Irina Cornici, una suora affetta da schizofrenia, uccisa nel monastero della Chiesa ortodossa rumena di Tanaco nella contea di Vaslui, in Romania. La suora è stata uccisa durante un esorcismo guidato dal sacerdote Daniel Petre Corogeanu e da quattro suore cristiane ortodosse che facevano parte dell'Ordine della Santissima Trinità. Il caso è stato ampiamente riportato dai media rumeni e, dopo un lungo processo, il sacerdote è stato condannato in appello a 7 anni, una suora a 6 anni e le altre tre consorelle a 5 anni. Sono stati tutti riconosciuti colpevoli di sequestro di persona con conseguente morte della vittima. Hanno ricevuto una condanna relativamente mite, rispetto alla richiesta originale della procura che aveva chiesto l'ergastolo per il prete. Molti degli abitanti di Tanaco, incluso il fratello di Cornici, credevano che la donna fosse posseduta da un'entità demoniaca. Secondo l'autopsia il sacerdote e le quattro religiose avrebbero legato suor Irina e l'avrebbero rinchiusa nella sua cella, lasciandola senza acqua e senza cibo. Poi, stanchi delle sue proteste, l'avrebbero imbavagliata e crocifissa, lasciandola morire.

The Crucifixion: nuovo trailer e locandine del film horror di Xavier Gens

In attesa che torni sul grande schermo la demoniaca suora Valak nello spin-off The Nun, i fan del franchise The Conjuring potranno ingannare l'attesa con un altro horror che arriva dai membri chiave della fortunata serie horror L'evocazione. Lionsgate ha reso disponibili un nuovo trailer e due nuove locandine di The Crucifixion, horror ispirato a eventi reali, ma non collegato al franchise The Conjuring. Questo film non racconta di una suora posseduta, ma piuttosto di una suora che potrebbe essere stata uccisa da qualcuno che era posseduto.

La trama si concentra su un'indagine surreale e sovrannaturale condotta da una giornalista sulla sconvolgente morte di una suora. La giornalista americana Nicole (Sophie Cookson) intraprende un viaggio per indagare sul possibile omicidio di Suor Marinescu, sadicamente crocifissa da un prete per vincere un demone. Mentre Nicole scopre le strane leggende dietro questo terribile incidente, gli eventi inquietanti mostrano che il demone è ancora in agguato e sta cercando un nuovo ospite umano.

Per quanto riguarda il collegamento del film al franchise "The Conjuring", The Crucifixion è scritto da Chad e Carey Hayes, sceneggiatori de L'evocazione - The Conjuring e The Conjuring - Il caso Enfield e prodotto da Peter Safran anche produttore del franchise The Conjuring con il regista e produttore James Wan. Safran e Wan stanno producendo anche The Conjuring 3 e un altro spin-off, The Crooked Man, ispirato all'Uomo Storto apparso in The Conjuring 2. Chad e Cary Hayes sono anche produttori di The Crucifixion accanto a Peter Safran e Leon Clarance (la serie tv "Sense8"). Il cast di supporto del film è completato da Corneliu Ulici come padre Anton, Ada Lupu come suor Adelina Marinescu, Brittany Ashworth come Vaduva e Javier Botet come l'Uomo senza volto.

The Crucifixion diretto da Xavier Gens (The Divide) debutta nei nei cinema americani il 6 ottobre 2017.





The Crucifixion: trailer e poster del film horror di Xavier Gens

Disponibili trailer e poster di The Crucifixion, il nuovo film horror diretto da Xavier Gens, regista dell'action Hitman, de thriller apocalittico The Divide, ma soprattutto dell'intrigante horror Frontier(s) una festa "gore" ispirata al cult Non aprite quella porta.

The Crucifixion, basato su una storia vera, è scritto dai fratelli gemelli sceneggiatori Chad e Carey Hayes che hanno scritto anche 666 - Il triangolo maledetto, il remake La maschera di cera, I segni del male e la serie horror The Conjuring.

The Crucifixion segue un giornalista investigativo che deve determinare se un sacerdote in carcere per l'omicidio di una suora sulla quale stava eseguendo un esorcismo, abbia in realtà ucciso una persona malata di mente o se invece ha perso la battaglia contro una presenza demoniaca.

Il cast del film include Sophie Cookson (Kingsman Secret Service, Il cacciatore e la regina di ghiaccio), Corneliu Ulici (Werewolf: La bestia è tornata; L'altra faccia del diavolo), Brittany Ashworth (Exhibit A), Matthew Zajac (Valhalla Rising - Regno di sangue), Diana Vladu (Return of the Living Dead 5), Florian Voicu, Radu Bânzaru, Javier Botet, Olivia Nita, Iván González, Alexis Rodney, Radu Andrei Micu e Emil Mandanac.