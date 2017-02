The Crucifixion: trailer e poster del film horror di Xavier Gens

Di Pietro Ferraro lunedì 27 febbraio 2017

The Crucifixion: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Xavier Gens.

Disponibili trailer e poster di The Crucifixion, il nuovo film horror diretto da Xavier Gens, regista dell'action Hitman, de thriller apocalittico The Divide, ma soprattutto dell'intrigante horror Frontier(s) una festa "gore" ispirata al cult Non aprite quella porta.

The Crucifixion, basato su una storia vera, è scritto dai fratelli gemelli sceneggiatori Chad e Carey Hayes che hanno scritto anche 666 - Il triangolo maledetto, il remake La maschera di cera, I segni del male e la serie horror The Conjuring.

The Crucifixion segue un giornalista investigativo che deve determinare se un sacerdote in carcere per l'omicidio di una suora sulla quale stava eseguendo un esorcismo, abbia in realtà ucciso una persona malata di mente o se invece ha perso la battaglia contro una presenza demoniaca.

Il cast del film include Sophie Cookson (Kingsman Secret Service, Il cacciatore e la regina di ghiaccio), Corneliu Ulici (Werewolf: La bestia è tornata; L'altra faccia del diavolo), Brittany Ashworth (Exhibit A), Matthew Zajac (Valhalla Rising - Regno di sangue), Diana Vladu (Return of the Living Dead 5), Florian Voicu, Radu Bânzaru, Javier Botet, Olivia Nita, Iván González, Alexis Rodney, Radu Andrei Micu e Emil Mandanac.