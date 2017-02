Star Wars, un fan ripesca la teoria: "E.T. in realtà è un Jedi?"

Di Pietro Ferraro martedì 28 febbraio 2017

Un fan torna a parlare della teoria che ipotizza che il "cameo" di Yoda in "E.T. l'extra-terrestre" rappresenti qualcosa di più un omaggio alla saga di George Lucas.

Come avrete intuito oltre ad essere fan sfegatati di Star Wars, abbiamo anche un debole per le teorie postulate dai fan della saga, anche di quelle più bizzarre e improbabili che dimostrano quanto l'universo creato da George Lucas sia stimolante a livello di immaginario.

L'ultima teoria che andiamo a proporvi si basa sul fatto che l'alieno E.T. sia parte del canone ufficiale di Star Wars o meglio che lo sia la sua razza. Un fan sostiene di avere la prova che E.T. in realtà era un Jedi finito lontano da casa. Questa teoria circola da un po' di tempo, ma anche se oltremodo bizzarra è indubbiamente divertente immaginarla come qualcosa capace al contempo di sovvertire o perché no rovinare due film molto amati.

Il sito Film School Rejects approfondisce su questa balzana teoria con qualche elemento a sostegno del fatto che E.T. avrebbe potuto impugnare una spada laser prima di finire sulla Terra con Elliot e la sua famiglia. E' ben noto che il regista di E.T. l'extra-terrestre Steven Spielberg e il collega George Lucas sono amici e collaboratori e che insieme hanno creato il franchise di Indiana Jones. I due filmmakers si sono spesso fatti visita vicendevolmente sul set e si ritiene che Spielberg abbia spesso discusso la realizzazione di E.T. con Lucas prima che il piccolo alieno debuttasse davanti alla macchina da presa.

In E.T. ci sono due principali "easter egg" di Star Wars. Il primo mostra Elliot giocare con le action figures di Hammerhead e Greedo, mentre il secondo omaggio è più evidente ed è quando i ragazzi escono mascherati per "dolcetto o scherzetto" ed E.T. vede un ragazzo vestito da Yoda che cammina per strada. Non appena E.T. scorge la figura di Yoda corre verso il Maestro Jedi gridando: "Casa!"

Quando il film uscì nel lontano 1982 questa scena era nulla più di una gag riuscita e divertente, poi con l'uscita nel 1999 del prequel La minaccia fantasma, la specie aliena di E.T. diventava parte del Senato Galattico, rendendo così E.T. parte del canone cinematografico ufficiale di Star Wars in vigore ancora oggi. A quanto afferma questa teoria, ogni membro del Senato Galattico saprebbe chi era Yoda, poiché egli si è spesso rivolto alla Camera e tutti quindi erano a conoscenza del suo status all'interno del Consiglio Jedi.

Il fatto che Star Wars si svolga "tanto" tempo fa in una galassia lontana, lontana indica che Yoda è stata un figura iconica per l'epoca in cui è vissuto e che è stato ricordato per millenni dopo la sua scomparsa, quindi il riconoscerlo da parte di E.T. negli anni '80 non è qualcosa di così improbabile. Viene anche teorizzato che, poiché non abbiamo visto la specie di Yoda in film futuri o conosciuto il nome specifico della sua specie, è possibile che ancora esistano alieni simili a Yoda e che E.T. appartenga ad una di queste particolari specie aliene. Se guardiamo oltre la rapida battuta di E.T. che dice "Casa!" quando vede Yoda, è possibile che in questo particolare universo E.T. sappia esattamente a che razza appartenga Yoda.

Yoda e E.T. hanno quindi lo stesso luogo di origine nel canone ufficiale di Star Wars e sappiamo che i Cavalieri Jedi possono essere di qualsiasi varietà di specie aliene. Quindi non è così fuori dal mondo supporre che almeno uno degli antenati di E.T. fosse un Jedi. E.T. potrebbe benissimo essere una moderno Jedi e questo spiegherebbe il motivo di alcuni dei poteri che mostra nel film di Spielberg, vedi ridar vita a fiori morti o essere in grado di far levitare e volare nel cielo la bicicletta di Elliot.

Secondo questa teoria aggiornata sembra che E.T. abbia una qualche connessione con la Forza, quindi anche se lui non è un Jedi, la Forza comunque scorre in lui. Detto ciò, per dovere di chiarezza, E.T. non è un Jedi fino a quando George Lucas o Steven Spielberg non lo dichiareranno tale.

E.T. è uscito 35 anni fa e anche se nel frattempo è stato pubblicato un romanzo sequel, non c'è mai stato un sequel del film, e un remake è attualmente fuori questione, almeno fino a quando Spielberg avrà il totale controllo sul personaggio.

