Ovunque tu sarai: nuovo trailer del film con Ricky Memphis e Francesco Montanari

Ovunque tu sarai: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Ricky Memphis e Francesco Montanari nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Ovunque tu sarai, il road-movie di Roberto Capucci in arrivo nei cinema il 6 aprile.





Francesco, Carlo, Loco e Giordano, amici da una vita, partono da Roma direzione Madrid per festeggiare l’addio al celibato di Francesco ma soprattutto per fare, come successo già altre volte, un viaggio insieme. In realtà il viaggio è anche un pretesto per andare a vedere la propria squadra del cuore in trasferta in Champions League. Nel loro percorso incrociano quello di Pilar, una splendida cantante spagnola che, inconsapevolmente, porta scompiglio all’interno di un gruppo affiatato favorendo, tra imprevisti, risate e situazioni rocambolesche, anche il venire a galla di diversità, insicurezze e parole mai dette. Al loro ritorno nulla sarà più come prima.

Il film è interpretato da Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Francesco Apolloni e Ariadna Romero.

Ovunque tu sarai è nato da un incontro strano, a parco Oppio, in un pomeriggio di qualche anno fa. Io, un giovane e appassionato regista, avevo appuntamento con Francesco Apolloni che mi era stato consigliato per essere un artista eclettico e uno sceneggiatore molto preparato. Mi era stato suggerito proprio perché aveva caratteristiche tanto diverse dalla mie da poter essere complementari. Dopo averlo incontrato, ho capito che quel “buon" consiglio mi era stato dato da qualcuno che conosceva bene entrambi. E così abbiamo unito quello che era un mio spunto, ovvero raccontare un’amicizia nella quale la passione per il calcio potesse essere il pretesto per unire personaggi diversi e intensi ma che avessero fragilità e un’umanità nella quale potersi immedesimare, con l’intuizione di Apolloni di vederli interagire e confrontarsi in un viaggio o, ancora meglio, in una trasferta. Roberto Capucci





Ovunque tu sarai, opera prima di Roberto Capucci, prodotta dalla Camaleo di Roberto Cipullo e Mario Pezzi in coproduzione con la spagnola Ulula Film e in uscita nelle sale d'Italia il prossimo 6 aprile.





Un viaggio spensierato per sostenere la propria squadra del cuore diventerà, per quattro amici, un’occasione per mettere in discussione loro stessi e il legame che li unisce. Ovunque tu sarai è un road movie divertente e scanzonato che, tra l’Italia e la Spagna, porta i suoi protagonisti su “rotte” completamente inaspettate.

Io interpreto Francesco, un ragazzo con la passione della musica. Cerca a 30 anni di trovare una strada, sta per sposarsi. Il film è una storia di amicizia forte che va oltre l'età. Francesco è molto simile a me, perché è molto riflessivo. Montanari e Apolloni non sanno niente di pallone, non è una colpa, anzi; per questo li ho aiutati. Io sono cresciuto a pane e pallone, sono stato abbonato allo stadio per 17 anni, ora non più. Con Memphis invece giocavamo in casa, parlavamo di calciomercato, allenatori e tattiche. Primo Reggiani

Io interpreto Giordano, il più maniacale tra i quattro. È un ragazzo che ha come unico sfogo per farsi accettare dalla società il pallone. La partita diventa un pretesto per raccontare l'amicizia e la fase tra i 30-40 anni in cui si diventa uomo. Alla fine tutti e quattro torneranno molto cambiati da questo viaggio. È una commedia molto divertente. Il personaggio mi somiglia? No, io non tifo per nessuna squadra e neanche il film mi ha avvicinato al calcio. Con mia moglie Andrea Delogu, l'anno scorso co-conduttrice del Processo del lunedì, abbiamo fatto l'abbonamento a Sky Calcio, ma non l'abbiamo mai guardato. Ora l'abbiamo disdetto: il calcio non ci ha preso. Francesco Montanari