Ovunque tu sarai: trailer e poster del film con Ricky Memphis e Francesco Montanari

M2 Pictures ha reso disponibili trailer, foto e locandina della commedia Ovunque tu sarai, opera prima di Roberto Capucci, prodotta dalla Camaleo di Roberto Cipullo e Mario Pezzi in coproduzione con la spagnola Ulula Film e in uscita nelle sale d'Italia il prossimo 6 aprile.

Il film è interpretato da Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Francesco Apolloni e Ariadna Romero.

Io interpreto Francesco, un ragazzo con la passione della musica. Cerca a 30 anni di trovare una strada, sta per sposarsi. Il film è una storia di amicizia forte che va oltre l'età. Francesco è molto simile a me, perché è molto riflessivo. Montanari e Apolloni non sanno niente di pallone, non è una colpa, anzi; per questo li ho aiutati. Io sono cresciuto a pane e pallone, sono stato abbonato allo stadio per 17 anni, ora non più. Con Memphis invece giocavamo in casa, parlavamo di calciomercato, allenatori e tattiche.

Io interpreto Giordano, il più maniacale tra i quattro. È un ragazzo che ha come unico sfogo per farsi accettare dalla società il pallone. La partita diventa un pretesto per raccontare l'amicizia e la fase tra i 30-40 anni in cui si diventa uomo. Alla fine tutti e quattro torneranno molto cambiati da questo viaggio. È una commedia molto divertente. Il personaggio mi somiglia? No, io non tifo per nessuna squadra e neanche il film mi ha avvicinato al calcio. Con mia moglie Andrea Delogu, l'anno scorso co-conduttrice del Processo del lunedì, abbiamo fatto l'abbonamento a Sky Calcio, ma non l'abbiamo mai guardato. Ora l'abbiamo disdetto: il calcio non ci ha preso.

Francesco Montanari