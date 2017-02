Trolls 2 uscirà il 10 aprile 2020

Di Federico Boni mercoledì 1 marzo 2017

DreamWorks Animation e Universal Pictures hanno annunciato la data d'uscita di Trolls 2.

Trolls: le recensioni straniere Critici con giudizi positivi per "Trolls", il coloratissimo film d'animazione Dreamworks dedicato ai più piccoli. Dopo aver incassato una nomination agli Oscar e ben 339,524,525 dollari in tutto il mondo, Trolls avrà un sequel. DreamWorks Animation e Universal Pictures hanno annunciato la data d'uscita di Trolls 2, in sala a partire dal 10 aprile 2020.

Confermati negli abiti dei due doppiatori protagonisti Anna Kendrick e Justin Timberlake, con quest'ultimo che potrebbe tornare ad occuparsi della colonna sonora. Ad oggi non si hanno conferme ma è facile immaginare di sì, vista la candidatura Academy conquistata con Can't Stop the Feeling.

Trolls ha visto Mike Mitchell e Walt Dohrm alla regia, con Erica Rivinoja alla sceneggiatura. Nel cast di doppiatori presenti anche Russell Brand, James Corden, Kunal Nayyar, Ron Funches, Icona Pop, Gwen Stefani, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Quvenzhané Wallis e John Cleese. Questa la trama: in un mondo fantastico e variopinto vivono gli ottimisti Trolls, sempre pronti a ballare e a cantare, e i pessimisti Bergen, che sono felici solo quando divorano i Troll. Quando i Bergen invadono il villaggio dei Trolls, Poppy, la piccola Troll più allegra che sia mai esistita, si lancia in una missione per soccorrere i suoi amici al fianco di Branch, un Troll che a differenza degli altri, è terribilmente burbero e timoroso. Il loro viaggio è irto di avventure e di imprevisti e questo improbabile duo dovrà tollerarsi a lungo a vicenda, prima di riuscire a portare a termine la sua importante missione.