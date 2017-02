Film 2018-2019: Vera Farmiga per Godzilla: King of the Monsters - Taraji P. Henson per Proud Mary

Di Federico Boni mercoledì 1 marzo 2017

Inner City: Ashton Sanders, volto adolescente di Moolight, si è aggiunto al cast di Inner City, ritorno sul set di Dan Gilroy, sceneggiatore e regista di The Nightcrawler. Il ragazzo raggiunge così i già annunciati Denzel Washington e Colin Farrell. Nel film Washington indosserà gli abiti di un avvocato di Los Angeles, avvicinato da uno studio legale senza scrupoli dopo la morte del suo mentore. Farrell sarà l'avvocato che va a reclutare Denzel. Sconosciuto il ruolo affidato a Sanders.

- Godzilla: King of the Monsters - Vera Farmiga affiancherà Kyle Chandler (Super 8) e Millie Bobby Brown (Stranger Things) in Godzilla: King of the Monsters. Parola di Variety. L'attrice, volto di Bates Motel e The Conjuring, sarà la madre della giovane protagonista. A dirigere e a scrivere le danze Michael Dougherty, regista di Krampus. Il primo Godzilla, uscito nel 2014 e diretto da Gareth Edwards, incassò 529 milioni in tutto il mondo. Prima di Godzilla 2 Legendary e Warner faranno uscire in sala Kong: Skull Island (10 marzo 2017), mentre il 22 marzo 2019 King of the Monsters diverrà realtà. Nel 2020 è in programma Godzilla vs. King Kong.

- Proud Mary: protagonista de Il diritto di contare, Taraji P. Henson affiancherà Billy Brown (Le regole del delitto Perfetto) in Proud Mary, nuovo film diretto da Babak Najafi (Attacco al Potere 2). Sceneggiata da John Stewart Newman e Christian Swegal, la pellicola vedrà la diva di Empire indossare gli abiti di una donna la cui vita viene sconvolta da un ragazzo, che risveglia in lei l'istinto materno che mai aveva creduto di avere.