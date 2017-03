Okja: trailer italiano dell'avventura fantasy con Jake Gyllenhaal e Lily Collins

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 marzo 2017

Okja: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Bong Joon-ho su Netflix dal 28 giugno 2017.

Dal visionario regista coreano Bong Joon-ho, la mente creativa dietro l'acclamato Snowpiercer, arriva la nuova avventura globale Okja. Il film segue il viaggio epico di Mija, una giovane ragazza che deve rischiare tutto per evitare ad una potente multinazionale di rapire il suo migliore amico, un possente animale di nome Okja.

Il cast del film, una produzione originale Netflix , include Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Giancarlo Esposito, Steven Yeun (Glenn della serie tv "The Walking Dead"), Lily Collins e l'esordiente Seo Hyun An. Okja sarà presentato in anteprima esclusiva su Netflix il 28 giugno.

La trama segue Mija in un viaggio attorno al mondo che amplierà i suoi orizzonti in un modo che nessun genitore augurerebbe ai propri figli, mettendola di fronte a dure realtà come la sperimentazione di alimenti geneticamente modificati, la globalizzazione, l'ecoterrorismo e l’ossessione dell’umanità per l’immagine, i marchi e l’autopromozione.

Okja segue il successo internazionale del thriller post-apocalittico Snowpiercer, ma Bong Joon-ho si è fatto un nome grazie al monster-movie The Host. Bong però in una recente intervista ha voluto evitare qualsiasi confusione. Questo non è un altro film di mostri, anche se il personaggio del titolo è una misteriosa creatura.

E' un animale molto timido e introverso. E' un animale unico che non abbiamo mai visto prima.

Nel film, Mija e Okja intraprendono un viaggio attorno al mondo che li porterà a New York, con la trama che ancora una volta ingloberà tematiche politiche e sociali.