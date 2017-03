Guardiani della galassia 2: nuova action figure Hot Toys di Rocket Raccoon

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 marzo 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll di Rocket ispirata al sequel "Guardiani della galassia Vol. 2".

Il prossimo 25 aprile il sequel Guardiani della galassia Vol. 2 debutta nei cinema italiani e Hot Toys annuncia una versione deluxe di una nuova action-doll di Rocket in una bellicosa versione "super-armata".

Rocket nel cinecomic Marvel è un personaggio interamente creato in CG, si tratta di un procione geneticamente modificato, cacciatore di taglie e mercenario, nonché un maestro di armi e tattiche di battaglia.

Il regista James Gunn ha lavorato con procioni vivi per avere il giusto feeling per il personaggio e per assicurarsi che non risultasse un personaggio troppo fumettoso:

Non è Bugs Bunny in mezzo agli Avengers, è una vera piccola bestiolina distruttiva che è rimasta sola. non c'è nessun altro nell'universo come lui. E' stato creato da questi tizi per essere una macchina da combattimento.

Descrivendo Rocket in relazione al resto dei Guardiani, l'attore Bradley Cooper che doppia il personaggio lo ha descritto com "Joe Pesci in Quei bravi ragazzi".

Rocket Raccoon nel live-action Marvel oltre ad ad essere geneticamente modificato è anche fornito di impianti cibernetici. Nel film viene citato soltanto come "Rocket" e quando gli dicono che somiglia ad un animale terrestre lui risponde: "Che cosa è un procione?".

La nuova figure ritrae Rocket con un'epressione rabbiosa e con indosso una tuta da combattimento di colore blu scuro munita di cintura con gadget, un jetpack e due pistole. Gli accessori includono anche un set di mani e zampe intercambiabili e una miniatura non articolata di Baby Groot che può essere collocata sulla spalla della figure. La versione deluxe include come accessorio bonus un'imponente mitragliatrice.

Trovate la nuova figure di Rocket sul sito ufficiale Sideshow.