Cinema2Day prorogato per tre mesi: si ricomincia l'8 marzo

Di Federico Boni mercoledì 1 marzo 2017

Marzo, aprile e maggio. Cinema2Day prolungato.

'Prorogato per tre mesi #cinema2day! L'8/3, il 12/4 e il 10/5 ancora al cinema con 2 euro. Grazie a distributori, produttori, esercenti'.

Con queste parole Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, ha annunciato il prolungamento di Cinema2Day, iniziativa lanciata dal Mibact con Agis Anica e Anec che offre film a 2 euro ogni secondo mercoledì del mese. I primi sei mesi dell'iniziativa, d'altronde, hanno macinato numeri da record.

598.460 spettatori nel mercoledì di settembre, per poi volare a quota 1.013.465 spettatori (12 ottobre), 1.027.723 spettatori (10 novembre), 826.953 spettatori (15 dicembre), 1.130.901 spettatori (11 gennaio) ed infine 1.034.018 spettatori, lo scorso 8 febbraio). Franceschini si era speso, con produttori, distributori ed esercenti, per prolungare il Cinema2Day, che arriverà così fino al 2° mercoledì di maggio. Poi chi vivrà vedrà.

La speranza, vuoi o non vuoi, è che i cinema italiani non vadano in vacanza tra giugno e settembre, come troppo spesso capitato in passato. A giudicare dai titoli in programma qualcosa potrebbe cambiare, quest'anno. Il 1° giugno usciranno Baywatch e Wonder Woman, l'8 giugno Capitan Mutanda della Dreamworks, il 22 Transformers 5, il 6 luglio Spider-Man: Homecoming, il 13 luglio The War: il Pianeta delle Scimmie, il 20 luglio Chips, il 27 Jumanji, il 10 agosto La Torre Nera, il 17 Atomic Blonde con Charlize Theron, il 24 Cattivissimo Me 3 e il 31 Dunkirk di Nolan (in America atteso il 19 luglio).

Fonte: Repubblica