Al cinema dal 2 marzo: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 2 marzo 2017

Arrivano il mutante "Logan", "La Legge della notte" di Ben Affleck e i nuovi film di Ferzan Ozpetek e Maccio Capatonda.

- Logan - The Wolverine (USA 2017 - Azione / Supereroi - Durata 135 minuti) di James Mangold con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant. Trama: Nel prossimo futuro, un esausto Logan si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio al confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità si rivelano inutili quando incontra una giovane mutante, inseguita da forze oscure. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- La legge della notte (USA 2017 - Drammatico / Noir - Durata 128 minuti) di Ben Affleck con Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana, Chris Cooper, Scott Eastwood, Chris Sullivan, Anthony Michael Hall, Titus Welliver, Max Casella, Derek Mears. Trama: Nei ruggenti anni ’20 durante il Proibizionismo Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston che voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Rosso Instanbul (Italia / Turchia 2017 - Drammatico - Durata 115 minuti) di Ferzan Ozpetek con Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat Isler, Mehmet Günsür, Cigdem Onat, Serra Yilmaz. Trama: Orhan Sahin torna a Istanbul dopo 20 anni di assenza volontaria. Come editor deve aiutare Deniz Soysal, famoso regista cinematografico, a finire la scrittura del suo libro. Ma Orhan rimane intrappolato in una città carica di ricordi rimossi. Si ritrova sempre più coinvolto nei legami con i famigliari e gli amici di Deniz che sono anche i protagonisti del libro che il regista avrebbe dovuto finire. TRAILER E CLIP

- Omicidio all'italiana (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Marcello Macchia con Marcello Macchia, Luigi Luciano, Enrico Venti, Gigio Morra, Sabrina Ferilli, Antonia Truppo, Roberta Mattei, Fabrizio Biggio, Lorenza Guerrieri. Trama: Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco e il suo vice per far uscire dall’anonimato il paesino? Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne. TRAILER E CLIP

- Vi presento Toni Erdmann (Germania / Austria 2017 - Commedia - Durata 162 minuti) di Maren Ade con Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter. Trama: il film racconta il complicato ma tenero rapporto di una giovane donna manager, dedita solo al successo e alla carriera, con l’eccentrico padre, che fa di tutto per farle tornare il senso dell’umorismo e la leggerezza della vita. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Falchi (Italia 2017 - Drammatico / Poliziesco - Durata 90 minuti) di Toni D'Angelo con Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Xiaoya Ma, Aniello Arena, Pippo Delbono, Stefania Sandrelli, Gaetano Amato. Trama: A Napoli due Falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli in sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. La loro vita viene sconvolta da una tragedia personale e professionale e i due in preda allo sconforto e assetati di vendetta ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese. TRAILER E CLIP

- Passeri (Islanda / Danimarca / Croazia 2017 - Drammatico - DurataRegia di Rúnar Rúnarsson. Un film con Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigurðsson, Rakel Björk Björnsdóttir, Kristbjörg Kjeld. Trama: il sedicenne Ari dopo la partenza della madre per un lavoro in Uganda deve lasciare la capitale Reykjavik per trasferirsi nel villaggio lontano in cui ha vissuto da bambino. Là dovrà faticare per coltivare la bellezza e crescere, grazie anche alla presenza dolce della giovane Làra, trovando il proprio spazio in un rapporto difficile col padre e in una comunità in cui accoglienza e brutalità si alternano senza soluzione di continuità. TRAILER ITALIANO

- God's Not Dead 2 (USA 2017 - Drammatico) di Harold Cronk con Jesse Metcalfe, David A.R. White, Ray Wise, Robin Givens, Melissa Joan-Hart. Trama: In tribunale dove un brillante giovanissimo avvocato d’ufficio deve difendere un’insegnante di liceo, Grace Wesley, dall’accusa di proselitismo. L’accusa, rappresentata da uno dei più prestigiosi avvocati americani, desidera sfruttare questo accadimento per creare un precedente finalizzato alla rimozione di ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. TRAILER ITALIANO

- Caro Lucio ti scrivo (Italia 2017 - Docu-fiction - Durata 89 minuti) di Riccardo Marchesini. Trama: In bilico tra fantasia e realtà, Caro Lucio ti scrivo è un progetto che stravolge la solita prospettiva di narrazione: questa volta non si tratterà di ascoltare testimonianze e racconti di vita del genio Dalla, ma a parlare saranno direttamente i protagonisti dei racconti in musica che lui ha immaginato nei lunghi anni della sua sorprendente carriera. In sala dall'1 all'8 marzo. TRAILER

- A Good American (Austria 2017 - Documentario - Durata 100 minuti) di Friedrich Moser con William Binney, Thomas Drake, Edward Loomis, Jesselyn Radack, Diane Roark. Trama: il film racconta le rivelazioni shock sull'11 settembre di William Binney, ex direttore dell'intelligence e responsabile del sistema "ThinTread", un sofisticato programma di sorveglianza globale. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Ozzy - Cucciolo coraggioso (Spagna / Canada 2017 - Animazione - Durata 90 minuti) di Alberto Rodríguez. Trama: Ozzy, un simpatico beagle, svolge una vita serena e idilliaca fino al giorno in cui i suoi padroni devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro. Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione temporanea per Ozzy e la scelta ricade su un canile extra lusso che si rivelerà presto una terribile prigione per cani, gestita da un proprietario malvagio. TRAILER E CLIP IN ITALIANO