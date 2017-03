Christopher Robin, Tom McCarthy di Spotlight riscrive la sceneggiatura del live-action Disney

Di Federico Boni giovedì 2 marzo 2017

Winnie the Pooh in live-action per lo sceneggiatore premio Oscar di Spotlight.

Christopher Robin, Marc Forster alla regia del live-action Disney su Winnie the Pooh Christopher Robin, bimbetto di Winnie the Pooh, protagonista adulto nel live-action Disney. La fame di live-action, in casa Disney, non conosce limiti. Tom McCarthy, premio Oscar grazie alla sceneggiatura de Il caso Spotlight, riscriverà lo script di Christopher Robin, live-action su Winnie the Pooh. Parola di Empire. McCarthy rimetterà mano alla sceneggiatura di Alex Ross Perry, con Marc Forster (Finding Neverland, Quantum of Solace) confermatissimo alla regia.

Celebre orsacchiotto inventato da A. A. Milne, Winnie the Pooh è diventato il protagonista della 'serie' nel lontano 1966. Con questo film Christopher Robin, nome del figlio dell'autore Milne, tornerà ad avere un ruolo centrale. La storia ruoterà attorno a Robin, in una versione adulta del ragazzo che nei libri di Milne condivide le sue avventure con gli animali del bosco dei Cento Acri. Robin è cresciuto e si è allontanato dalla gioiosa fantasia che aveva da ragazzo, è diventato un uomo d'affari che dà la priorità al lavoro. Persino su moglie e figlia. La sua vita è in bilico e improvvisamente, dal nulla, rispunta Winnie the Pooh, che ha bisogno del suo aiuto per ritrovare i suoi amici. Robin deve quindi trovare un modo per aiutare tanto l'orsacchiotto quanto la propria famiglia, onde evitare di perdere tutto ciò che ritiene più caro.

McCarthy sarà a breve in tv su Netflix con Tredici, progetto tratto dal best-seller di Jay Asher da lui prodotto, diretto e in onda dal 31 marzo.

Fonte: Comingsoon.net