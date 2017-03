Logan - The Wolverine: la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro sabato 4 marzo 2017

Logan - The Wolverine ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora dell'action con supereroi di James Mangold.

Hugh Jackman ha dato l'addio al ruolo del mutante Wolverine con l'intenso e brutale Logan, il film di James Mangold che ha debuttato nei cinema italiani lo scorso 2 marzo.

Le musiche originali di Logan - The Wolverine sono state affidate a Marco Beltrami che ha sostituito Cliff Martinez che era stato annunciato a luglio 2016. Beltrami torna a collaborare con il regista James Mangold dopo aver musicato il remake western Quel treno per Yuma e il sequel Wolverine - L'immortale. I crediti di Beltrami includono musiche per i sequel Blade II e Terminator 3, i cinecomic Hellboy e Jonah Hex e i reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro e Hitman: Agent 47.

Il trailer ufficiale del film è accompagnato dalla cover di Johnny Cash del brano "Hurt" dei Nine Inch Nails. Nel secondo trailer, dopo che Logan lascia la stazione di servizio, il brano che si può ascoltare è "Way Down We Go" della band islandese Kaleo.

Nella scena in cui Laura tenta di rubare all'interno di un negozio si può ascoltare in sottofondo il brano "I Got A Name" di Jim Cross. Un altro brano di Cross, "Time In A Bottle", è stato usato in X-Men: Giorni di un futuro passato durante la sequenza al rallenti di Quicksilver.

TRACK LISTINGS

1. Main Titles

2. Laura

3. The Grim Reavers

4. Old Man Logan

5. Alternate Route to Mexico

6. That’s Not a Choo-Choo

7. X-24

9. Gabriella’s Video

10. To the Cemetery

11. Goodnight Moon

12. Farm Aid

13. Feral Tween

14. Driving to Mexico

15. You Can’t Break the Mould

16. Up to Eden

17. Beyond the Hills

18. Into the Woods

19. Forest Fight

20. Logan vs. X-24

21. Don’t Be What They Made You

22. Eternum – Laura’s Theme

23. Logan’s Limo

24. Loco Logan

25. Logan Drives

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.