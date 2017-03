La legge della notte: la colonna sonora del film di Ben Affleck

Di Pietro Ferraro giovedì 2 marzo 2017

La legge della notte debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film di Ben Affleck.

La legge della notte ha debuttato nei cinema italiani e cogliamo l'occasione per proporvi la colonna sonora del film diretto e interpretato da Ben Affleck.

Ambientato durante il proibizionismo, La legge della notte racconta del figlio di un capitano di polizia di Boston che intraprende la carriera criminale diventando un trafficante di alcol e famigerato gangster.

La musiche originali del film sono del compositore britannico Harry Gregson-Williams che torna a collaborare con Ben Affleck dopo aver musicato Gone Baby Gone. I crediti di Gregson-Williams includono musiche per Spy Game, Le crociate - Kingdom of Heaven, Prometheus, Blackhat e Sopravvissuto - The Martian.

TRACK LISTINGS

1. Joe Coughlin (2:59)

2. Albert’s Girl (2:44)

3. The Getaway (3:04)

4. Aftermath (2:54)

5. Ybor City (1:00)

6. Three Years, Four Months (2:56)

7. The Distillery (2:27)

8. Graciela (0:57)

9. Live Like Kings (1:16)

10. Loretta Figgis (3:42)

11. Uncovering the Klan (3:03)

12. Beatings, Bombings, and Murders (1:00)

13. One Day (1:07)

14. End of Prohibition (2:02)

15. One Final Stand (2:23)

16. How Cheap Is Your Virtue? (3:27)

17. Dion Takes Over (2:12)

18. I’m Free, Joseph (2:27)

19. This Is Heaven (3:55)

20. Moonshine – Foy Vance feat. Kacey Musgraves (3:31)

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.