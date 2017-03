The Last Scout: trailer e poster del thriller sci-fi di Simon Phillips

Di Pietro Ferraro lunedì 27 marzo 2017

The Last Scout: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico diretto e interpretato da Simon Phillips.

Epic Pictures ha reso disponibili trailer e poster di The Last Scout, il thriller fantascientifico indipendente che offre una agghiacciante scenario alternativo in cui due superpotenze, America e Cina, intraprendono una corsa per trovare il prossimo pianeta abitabile.

Ambientato nel 2065, con la Terra distrutta dalla guerra, i sopravvissuti rimanenti dell'umanità inviano una flotta di navi fino ai confini della galassia nella speranza di trovare un nuovo mondo. Dopo sette anni di viaggio e da tempo senza possibilità di comunicare, l'equipaggio della Pegasus si sta avvicinando alla loro destinazione quando incontrano una nave abbandonata. Così vicino a completare la loro missione e con la loro sanità mentale sull'orlo del baratro, ben presto si rendono conto di non essere soli e dovranno lottare per la sopravvivenza della razza umana.

Il cast comprende Simon Phillips (anche regista del film), Blaine Gray, Rebecca Ferdinando, Deji LaRay, Rita Ramnani, Paul Thomas Arnold, Peter Woodward, Mercedes Synodis, Kevin Chua, John Chang e Chris Rymer. Simon Phillips attore britannico che ha interpretato The Rise and Fall of a White Collar Hooligan, Alien Uprising e Strippers vs. Werewolves dirige il suo secondo lungometraggio dopo il crime Riot del 2012. la sceneggiatura di The Last Scout è di Paul Tanter che ha scritto e diretto The Rise and Fall of a White Collar Hooligan.

Il film ha lanciato una campagna Kickstarter pochi anni fa per raccogliere ulteriori fondi per completare il lavoro sugli effetti visivi. La pagina di Kickstarter ha rivelato che l'astronave presente nel film nota come Pegasus, è ispirata alle navi viste in Prometheus, Firefly e Battlestar Galactica.