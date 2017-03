The Most Beautiful Day – Il Giorno Più Bello: nuova clip in italiano e in esclusiva per Cineblog

Di Pietro Ferraro sabato 25 marzo 2017

The Most Beautiful Day – Il Giorno Più Bello: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Florian David Fitz e Matthias Schweighöfer nei cinema italiani dal 30 marzo 2017.

Il prossimo 30 marzo Nomad Film porta nei cinema italiani The Most Beautiful Day – Il Giorno Più Bello, la commedia tedesca campione d'incassi di cui oggi vi proponiamo una nuova clip in italiano e in esclusiva per Cineblog.

Il film segue due giovani malati decisamente anti-convenzionali fuggiti dalla clinica in cui erano ricoverati con l'ìntenzione di viaggiare in Africa allo scopo di cercare, trovare e vivere il giorno perfetto.

Il film affronta in un modo originale e ironico il tema del "fine vita" che in Italia è attualmente al centro di un intenso e partecipato dibattito politico e sociale.

The Most Beautiful Day – Il Giorno Più Bello è diretto, prodotto e interpretato in tandem Florian David Fitz e Matthias Schweighöfer.





Arriva in Italia il prossimo 30 marzo con Nomad Film il road-movie The Most Beautiful Day – Il Giorno Più Bello, prodotto da Warner Bros e campione di incassi in Germania con 15 milioni di Euro.

Al centro della storia due giovani malati molto anti-convenzionali, Andi (Matthias Schweighöfer) ambizioso e bizzarro pianista e Benno (Florian David Fitz) spensierato avventuriero. Scappati dalla clinica che li ospita, e racimolato il denaro necessario, i due si mettono in viaggio verso l’Africa, alla ricerca dell’ultimo e più bel giorno delle loro vite. La loro avventura li porterà a vivere situazioni tragi-comiche fra gag irresistibili e momenti di profonda riflessione, e li condurrà al compimento di un piano segreto...

The Most Beautiful Day – Il Giorno Più Bello è diretto, prodotto e interpretato in tandem Florian David Fitz e Matthias Schweighöfer. Nel cast anche Alexandra Maria Lara, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione al film candidato agli Oscar “La Caduta”.

Poetico e mai banale, il film arriva in Italia in un momento in cui il tema della fine della vita è al centro del dibattito politico e sociale, affrontando il tutto in modo originale e ironico.