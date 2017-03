Il mago di Oz, arriva il film horror

Di Federico Boni venerdì 3 marzo 2017

Mago di Oz versione horror grazie alla Lionsgate.

Il mago di Oz, arriva un altro prequel Nathan Fillion in trattative per interpretare il Mago di Oz in un 2° prequel. 32 anni dopo l'incompreso Nel fantastico mondo di Oz (Return to Oz), Hollywood torna a guardare all'Universo del Mago di Oz dal punto di vista 'horror'. A detta dell'Hollywood Reporter, infatti, la New Line Cinema sarebbe al lavoro su un horror ambientato proprio nel magico mondo creato da L. Frank Baum. Sceneggiatura agli inizi, per un progetto che dovrebbe comunque andare incontro ad un via produttivo.

Dopo il classico del 1939 interpretato da Judy Garland, Frank Morgan Ray Bolger, Burt Lahr e Margaret Hamilton, ci son state decine di rivisitazioni legate ad Oz, con ben 13 sequel editoriali. Tra i tanti film girati a Los Angeles come dimenticare The Wiz, interpretato da Michael Jackson, Diana Ross, Nipsey Russell, Richard Pryor e Lena Horne, e l'ultimo progetto diretto da Sam Raimi, Il grande e Potente Oz, interpretato da Mila Kunis, James Franco, Rachel Weisz, Zach Braff e Joey King. Da pochi mesi, sulla NBC, è partita anche una serie tv ad hoc: Emerald City.

Realizzato dalla Walt Disney e nominato agli Oscar per i migliori effetti speciali, lo spaventoso Return of Oz fu un flop al momento dell'uscita in sala, per poi diventare di culto grazie all'home-video. Straordinariamente iconica la terrificante Mombi di Jean Marsh.

Fonte: Comingsoon.net