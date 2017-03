Sleeping Dogs, Donnie Yen per il film tratto dal videogioco Square Enix

Di Federico Boni venerdì 3 marzo 2017

Donnie Yen assoluto mattatore di Sleeping Dogs, il film.

Shinobi, il videogioco diventa film Joe Musashi prende finalmente vita. Ancora videogiochi al cinema, a dispetto dei magri incassi al botteghino. Donnie Yen, recentemente visto in Rogue One e in xXx: Il Ritorno di Xander Cage, sarà il protagonista dell'adattamento cinematografico di Sleeping Dogs, videogioco action-adventure open world del 2012, sviluppato dalla United Front Games in collaborazione con Square Enix London Studios e pubblicato da Square Enix.

Deadline riporta che a produrre la pellicola saranno la Original Film e la DJ2 Entertainment insieme a Neal Moritz. Protagonista del videogioco Wei Shen, poliziotto infiltrato. La sua missione consiste nel smantellare le Triadi criminali di Hong Kong. I giocatori si trovano a vivere nelle chiassose strade di Hong Kong, animate da mille luci e mercati, nell'ambito di una straordinaria storia di fedeltà e tradimento. Wei mette in dubbio le proprie motivazioni, ritrovandosi coinvolto oltre ogni limite negli eventi. Ogni strada, ogni bancarella, ogni molo e ogni grattacielo possono infatti essere teatro di intense sparatorie, gare adrenaliniche e brutali scontri basati sulle arti marziali.

Film, rumor alla mano, che sarà assai fedele all'originale videoludico.

Fonte: Comingsoon.net