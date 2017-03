Bumblebee, Travis Knight alla regia dello spin-off dei Transformers

Di Federico Boni venerdì 3 marzo 2017

Bumblebee sbarcherà in sala con alla regia il padre di Kubo e la spada magica.

Roma 2016, Kubo e la spada magica: Recensione in Anteprima La stop motion Laika torna a sfornare capolavori grazie a Kubo e la spada magica, miglior lungometraggio animato di questo 2016. Travis Knight, regista del meraviglioso Kubo e la spada magica nonché presidente e amministratore delegato della Laika Entertainment, farà il suo esordio alla regia in un lungometraggio live-action con Bumblebee, primo spin-off ufficiale dei Transformers. Parola di Deadline.

Candidato agli Oscar proprio grazie a Kubo, Knight è stato anche capo animatore per il film Coraline e la porta magica, per poi produrre e animare i film ParaNorman e Boxtrolls - Le scatole magiche. Bumblebee uscirà in sala l'8 giugno del 2018. All'interno delle pellicole dirette da Michael Bay, Bumblebee si è sempre trasformato in un Maggiolino Volkswagen.

Il personaggio, ovviamente, tornerà nell'imminente Transformers 5, in sala il 23 giugno del 2017. Protagonisti Mark Wahlberg, Jerrod Carmichael, Isabela Moner, Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Santiago Cabrera, Liam Garrigan e Stanley Tucci. Christina Hodson, Lorezo Di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg produrranno lo spin-off di Bumblebee insieme a Brian Holdner e Stephen Davis.

Fonte: Comingsoon.net