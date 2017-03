Tron, Jared Leto per il reboot

Di Federico Boni sabato 4 marzo 2017

Jared Leto protagonista del nuovo Tron.

Tron Legacy 3 non è morto, parola di Joseph Kosinski Joseph Kosinski svela i segreti della sceneggiatura di Tron 3, al momento 'bocciata' dalla Disney. Ma non del tutto morta. Pochi giorni dopo le parole di Joseph Kosinski, che a sorpresa riapriva le porte ad un sequel, torniamo a parlare di Tron grazie all'ultima indiscrezione del giorno. In casa Disney vorrebbero infatti cestinare l'ipotesi di un Tron 3 per riavviare la saga. L'immancabile reboot, per intenderci, con Jared Leto negli abiti del protagonista. Parola dell'Hollywood Reporter.

Leto era entrato in trattativa per prender parte a TRON: Ascension, titolo di Kosinski poi 'congelato' dallo studios, andando ad interpretare un personaggio di nome Ares (dal Dio greco della Guerra), ideato in sede di sceneggiatura proprio pensando al divo premio Oscar per Dallas Buyers Club. Se così fosse, Garrett Hedlund e Olivia Wilde, protagonisti di Legacy, non tornerebbero.

Per Jared, visto negli abiti del Joker in Suicide Squad e a breve in sala anche con Blade Runner 2, l'occasione di cavalcare un blockbuster tutto suo. Jesse Wigutow (Vizio di famiglia) è stato ingaggiato per riscrivere la sceneggiatura di TRON: Ascension, firmata David DiGilio (Eight Below). Il nuovo potenziale Tron prenderà infatti spunto da questo script. Justin Springer, che ha prodotto TRON: Legacy e Oblivion di Kosinski, produrrà il nuovo film insieme allo tesso Leto e ad Emma Ludbrook.

Fonte: Comingsoon.net