Film 2018-2019: Liam Neeson per Widows - Michael K. Williams per Han Solo

Di Federico Boni sabato 4 marzo 2017

Liam Neeson nel nuovo film di Steve McQueen, con Michael K. Williams novità di Han Solo, 2° spin-off Star Wars.

Film 2018-2019: Vera Farmiga per Godzilla: King of the Monsters - Taraji P. Henson per Proud Mary Ashton Sanders, volto adolescente di Moolight, affiancherà Denzel Washington e Colin Farrell in Inner City, ritorno sul set di Dan Gilroy. - Widows: Liam Neeson è in trattative per unirsi al cast di Widows, atteso nuovo dilm di Steve McQueen. Adattamento cinematografico dell'omonima miniserie britannica del 1983, il film ha come protagoniste femminili Viola Davis, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo. Ad occuparsi dello script lo stesso regista di 12 anni schiavo insieme a Gillian Flynn, autrice nonché sceneggiatrice di Gone Girl. Al centro della storia tre vedove chiamate a vendicare i rispettivi mariti, uccisi in azione in quanto ladri. Le tre donne completeranno il lavoro mai finito dai rispettivi coniugi.

- Extinction: Lizzy Caplan affiancherà Michael Pena in Extinction, sci-fi a tinte thriller Universal. A dirigere il tutto Ben Young, con Eric Heisserer di Arrival allo script. La storia vede Pena avere un incubo ricorrente: perdere la propria famiglia. Quando il Pianeta viene invaso dagli alieni, l'uomo scopre di avere una forza sconosciuta per combattere, garantendo la sopravvivenza dei propri cari. La Caplan indosserà gli abiti della moglie di Pena.

- Han Solo: Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire, Assassin's Creed) si è aggiunto al cast di Han Solo, secondo spin-off Star Wars. Parola di Variety. Ruolo chiave ma sconosciuto, per l'attore. Al suo fianco, nel cast, Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge. Phil Lord e Christopher Miller alla regia, Lawrence Kasdan e Jon Kasdan allo script e uscita in sala datata 25 maggio del 2018.