James Bond: nuova action figure dello 007 di Sean Connery in "Goldfinger"

Di Pietro Ferraro sabato 4 marzo 2017

Dal classico "Agente 007 - Missione Goldfinger" una nuova action-doll che ritrae il James Bond dell'inarrivabile Sean Connery.

Sean Connery è senza alcun dubbio il miglior James Bond di sempre, con Daniel Craig che viaggia su una caratterizzazione altra e quindi non paragonabile, e Pierce Brosnan che forse è l'attore che più si avvicina allo 007 cinematografico originale.

Speciale James Bond: i cattivi contro lo 007 Sean Connery Viaggio con i cattivi della SPECTRE contro gli 007 di Sean Connery, aspettando l'ultimo film della saga di James Bond

Sean Connery ha interpretato l'iconico agente segreto creato dallo scrittore Ian Fleming in 5 pellicole ufficiali, da "Licenza di uccidere" a "Si vive solo due volte", nel mezzo Agente 007 - Missione Goldfinger, pellicola del 1964 diretta da Guy Hamilton e interpretata da Connery con Honor Blackman nei panni della bond girl Pussy Galore, Gert Fröbe nei panni del villain Auric Goldfinger e Shirley Eaton come l'iconica Bond girl Jill Masterson.

Indagando per conto dell'MI6 su un sospetto trafficante d'oro, il magnate Auric Goldfinger, James Bond scopre i piani di quest'ultimo di annientare la riserva aurea degli Stati Uniti a Fort Knox con una bomba radioattiva, così da far crollare il mercato dell'oro e controllare l'economia globale.

Big Chief Studios ha annunciato una nuova imperdibile action-doll di James Bond in scala 1/6 che ritrae in maniera impeccabile l'attore Sean Connery in un elegante completo su misura e numerosi accessori, tra cui una speciale base completa di targhetta illuminata con il nome del personaggio. Altri accessori includono una pistola, 2 dispositivi di tracciamento (uno grande e uno in miniatura), un orologio da polso subacqueo, un bicchiere con un cocktail "Mint Julep", lingotti d'oro tedeschi recuperati, un lingotto d'oro di Fort Knox, un messaggio segreto, una penna e un fondale stampato. La figure è stata realizzata su licenza ufficiale della EON Productions Ltd. e sarà disponibile in edizione limitata e numerata.

Trovate la figure di Sean Connery in pre-ordine a questo LINK.