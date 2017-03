Patrick Stewart apre ad un ritorno del Professor X in "Deadpool vs Wolverine"

Di Pietro Ferraro sabato 4 marzo 2017

Patrick Stewart apre alla Possibilità di un ritorno del suo Professor X per un crossover "Deadpool vs. Wolverine".

Le probabilità di un crossover Wolverine vs Deadpool non sono così remote come appaiono, è vero che Hugh Jackman ha dichiarato che Logan è il suo ultimo film nei panni del mutante Wolverine e Patrick Stewart ha ufficialmente chiuso con il ruolo del Professor X dopo quest'ultimo spin-off degli X-Men, ma Jackman ha detto che è aperto alla possibilità di una scontro con Wade Wilson in un crossover e ora anche Patrick Stewart sta tornando sui suo passi nel caso che un "Deadpool vs. Wolverine" si realizzasse.

Certo, Logan rappresenta un momento significativo sia per Wolverine che per il Professor X e in qualche modo chiude un'epoca iniziata nel 2000 con il primo film degli X-Men che ai tempi della sua uscita era considerato il più innovativo film di supereroi su piazza. Ma forse c'è spazio per un'altra reunion di Logan e il Professor X sul grande schermo. Stewart parlando con MTV di Logan come suo canto del cigno nei panni dell'iconico telepate mutante ha voluto fare una precisazione.

Avrei detto di sì, ma la discussione in questo momento su Deadpool mi fa pensare, beh, forse c'è una giustificazione adeguata per il rilancio di Charles Xavier.

Quindi se "Wolverine Vs Deadpool" dovesse mai vedere al luce sia Hugh Jackman che Patrick Stewart potrebbero rispolverare i loro personaggi degli X-Men e se Hugh Jackman non fosse della partita sembra che a Patrick Stewart non dispiacerebbe un cameo in uno dei prossimi film, Deadpool 2 e X-Force.

Detto questo non è chiaro se Deadpool esista nella linea temporale di Patrick Stewart / Professor X o in quella della sua versione più giovane interpretata da James McAvoy. Fox nel frattempo ha annunciato il via alle riprese di Deadpool 2 per questa estate con un'uscita nei cinema per il 2018, film seguito da X-Force previsto nelle sale per il 2020.

