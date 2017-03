Logan: lo sceneggiatore Scott Frank parla della scena scartata con Sabretooth

Di Pietro Ferraro sabato 4 marzo 2017

Lo sceneggiatore Scott Frank rivela che inizialmente in "Logan" c'era una scena con Liev Schreiber ne panni di Sabretooth.

17 anni dopo il debutto sul grande schermo come Wolverine, la corsa epica di Hugh Jackman nei panni di questo personaggio iconico è giunta al termine con l'uscita nei cinema questa settimana di Logan - The Wolverine. Durante questi 17 anni, Wolverine ha incontrato innumerevoli mutanti con questa storia che si è trasformata anche nel canto del cigno del Professor X di Patrick Stewart, dopo che l'attore ha rivelato in una recente intervista che quella in "Logan" è stata la sua ultima volta nei panni di Charles Xavier. Logan però avrebbe potuto riservare una sorpresa riportando in scena un altro personaggio dei film degli X-Men, il Sabretooth interpretato da Liev Schreiber.

L'originale film X-Men uscito nel 2000 includeva una prima incarnazione live-action di Sabretooth interpretato da Tyler Mane, ma il personaggio aveva solo un piccolo ruolo di supporto in quel film. Nello spin-off X-Men le origini: Wolverine del 2009 Wolverine se la vedeva con il Sabretooth interpretato da Liev Schreiber, con la sequenza di apertura che mostrava questi mutanti immortali che combattono insieme in numerose guerre nel corso degli anni. L'anno scorso Liev Schreiber aveva confermato un'intervista di aver parlato con Hugh Jackman della possibilità di tornare come Sabretooth per "Logan", ma purtroppo ciò non è mai avvenuto. Il sito Cinema Blend ha recentemente parlato con lo sceneggiatore Scott Frank cha ha accennato all'idea avuta dal regista James Mangold per riportare Sabretooth in "Logan".

C'è stato un momento in cui ci stavamo pensando, se ben ricordo Jim [Mangold] ha avuto un'idea per quando erano in fuga e vanno nella città del gioco d'azzardo, era in quel punto che avrebbe rivisto Sabretooth per chiedere il suo aiuto. Lui avrebbe dato un aiuto. Ora che me lo hai ricordato, avevamo pensato che sarebbe stata una cosa interessante da fare e poi per un qualche motivo non lo abbiamo più fatto.

Poiché questo è l'ultimo film di Wolverine di Hugh Jackman è davvero un peccato che il cameo di Liev Schreiber sia saltato, sarebbe stata una degna conclusione per Wolverine e Sabretooth. Bisogna anche dire però che il riportare Sabretooth in un film ambientato nell'anno 2029 in cui ci sono pochissimi mutanti in cirocolazione poteva non funzionare anche perché Sabretooth non è esattamente un boy scout. Anche se lo scrittore non ha spiegato il perché la scena non sia stata inclusa, è possibile che questa scena avrebbe potuto spostare l'attenzione dal focus del film che erano le dinamiche tra Logan, il Professor X e X-23 (Dafne Keen), elemento che potrebbe essere stato il motivo per cui alla fine si è deciso di scartarla.