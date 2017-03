Die Hard: Steve E. de Souza racconta una curiosità legata ad una scena chiave di "Trappola di cristallo"

Di Pietro Ferraro domenica 5 marzo 2017

Lo sceneggiatore Steve E. de Souza svela un interessante dietro le quinte del classico "Trappola di cristallo" che getta nuova luce su una scena chiave del film.

Die Hard - Trappola di cristallo è diventato uno dei film più popolari di tutti i tempi. Sembra che più o meno tutti lo abbiano apprezzato, ma come spesso capita anche questo iconico action anni '80 ha qualche problema quando si tratta di narrazione, ma uno di questi "buchi" a quanto pare ora ha una spiegazione ufficiale, o almeno l'aveva in origine. La questione riguarda la scena in cui John McClane (Bruce Willis) incontra per la prima volta Hans Gruber (Alan Rickman) faccia a faccia. Gruber finge di essere uno degli ostaggi, ma McClane non si lascia ingannare. Ma la domanda è perché non cade nel tranello? Come ha fatto John McClane a capire che "Bill Clay" era uno dei terroristi? Lo sceneggiatore del film ha rivelato che McClane ha visto qualcosa che lo ha messo in guardia, il suo orologio.

Quando Bruce offre la sigaretta ad Alan Rickman, Bruce vede l'orologio. Si vede che i suoi occhi guardano l'orologio. Ecco come scopre che lui è uno dei terroristi.

Che cosa c'entra l'orologio in tutto ciò? Be' la cosa risale ad una scena precedente che ha finito per essere tagliata dal film. Lo sceneggiatore Steve E. de Souza ha spiegato durante una proiezione organizzata per il 30° anniversario di The Running Man che in origine c'era una scena all'inizio del film in cui Hans Gruber e il suo team sincronizzano i loro orologi e il pubblico vede che ognuno di loro indossa lo stesso modello di orologio. Quando John McClane comincia ad uccidere i cattivi nel palazzo, si accorge di questo fatto perquisendo i corpi, così quando vede l'orologio di Hans Gruber mentre gli porge una sigaretta, lui sa esattamente chi ha di fronte.

La ragione per cui la scena è stata tagliata in precedenza rivela qualche altra curiosità. A quanto pare a Steven E. de Souza aveva proposto l'idea dei ladri che si danno alla fuga in ambulanza durante l'ultima settimana di riprese. Quando in precedenza è stata girata la scena con gli orologi, non vi era chiaramente alcuna ambulanza nella parte posteriore del camion. Tagliare la scena degli orologi significava tagliare John McClane che guarda l'orologio.