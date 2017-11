Deadpool 2: Cable incontra il suo creatore in una nuova foto dal set

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 novembre 2017

Deadpool 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di David Leitch nei cinema americani dal 1° giugno 2018.

Deadpool 2 che arriverà nei cinema l'anno prossimo ha finalmente introdotto ai fan degli X-Men e della X-Force il mutante Cable che affiancherà il Wade Wilson di Ryan Reynolds. A Josh Brolin è stato affidato il compito di portare Cable sul grande schermo e oggi possiamo mostrarvi una nuova foto che ritrae l'attore che incontra sul set il creatore di Cable, l'autore di fumetti Rob Liefeld.

Rob Liefeld ha creato molti personaggi per Marvel presentati sulle pagine degli X-Men, ma ora Liefeld ha potuto incontrare "dal vivo" una delle sue creazioni più popolari.

CABLE!! Cooosa?? Sto andando ad incontrarlo in carne e ossa (e parti d'acciaio)?? E per la cronaca, è uno dei tuoi preferiti e uno degli attori più talentuosi di tutto lo spazio e il tempo! SI! Ti sfido a provare ad incontrare una tua creazione e non farti venire le farfalle nello stomaco. Non mi ricordo niente di quello che si diceva qui, oltre a pensare che "Sto incontrando CABLE!! MA QUANTO E' FANTASTICA QUESTA COSA?!?". Il signor Josh Brolin non poteva essere più perfetto in questo ruolo. Lui è incredibile e straordinario e sarai senza dubbio entusiasta come me quando lo vedrai ritrarre Cable. Al di là della sua trasformazione fisica, ha trovato l'approccio che farà uscire di testa i fan! Ryan come Deadpool e Josh come Cable. Attenzione mondo questa cosa vi maderà fuori di testa!

C'è poco da aggiungere, il papà di Cable è un fan sfegatato di Josh Brolin. Il trailer di Deadpool 2 dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno e finalmente potremo vedere il Cable di Brolin in azione accanto a Zazie Beetz nei panni della sua fidanzata Domino.

Dopo che Rob Liefeld ha incontrato la sua creazione "dal vivo", ha condiviso una vecchia pagina dei fumetti di Marvel che era stata creata per introdurre alcuni dei suoi nuovi personaggi. Tra di essi c'è appunto Cable, molto prima di vederlo in battaglia. Lo si può vedere nel volume 4 del Mutant Report, il "prossimo passo nell'evoluzione delle novità". A fianco di Cable vediamo anche altre creazioni di Liefeld come Cougar, personaggio ibrido tra felino e uomo.

Alla Marvel erano così eccitati con tutti i nuovi personaggi che avevo fornito loro che li hanno pubblicizzati ripetutamente per diversi mesi per documentare il loro arrivo!

Deadpool 2 debutterà nei cinema americani il 1° giugno 2018.

Deadpool 2: primo poster ufficiale per il "Ringraziamento"

Disponibile un primo poster ufficiale di Deadpool 2 dedicata alla festività statunitense del Ringranziamento. Il poster ritrae Wade Wilson, Cable, Domino e ogni personaggio del film seduti attorno ad un tavolo per il il pranzo del Ringraziamento con tanto di enorme tacchino. Il poster è anche un omaggio al famoso dipinto "Freedom From Want" di Norman Rockwell.

Questo primo poster di Deadpool 2 ha debuttato nell'ultimo numero di Good Housekeeping per poi essere condiviso via Twitter da Ryan Reynolds con un commento deliziosamente inappropriato.

Il mio segreto per un ripieno perfetto? Mani gentili, contatto visivo costante, e mazzi di timo. #DeadHouseKeeping #Deadpool.

Deadpool 2 vede protagonisti Ryan Reynolds (Wade Wilson / Deadpool), Josh Brolin (Cable), Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin (Vanessa), T.J. Miller (Weasel), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), Leslie Uggams (Al), Stefan Kapicic (Colossus) e Karan Soni che torna nei panni del conducente di taxi Dopinder. Questa volta alla regia troviamo David Leitch regista di Atomica Bionda e John Wick. Tim Miller, regista del primo Deadpool, ha abbandonato il progetto per divergenze creative e da allora è passato al progetto Terminator 6.

L'uscita di Deadpool 2 è fissata nei cinema americani al 1° giugno 2018.





Deadpool 2: riprese concluse e nuove foto dal set

Ryan Reynolds ha annunciato su Instagram che Deadpool 2 ha terminato ufficialmente le riprese, condividendo una nuova foto dal set e lodando il cast e la troupe.

Deadpool 2: riprese di nuovo in corso dopo l'incidente sul set La produzione ha ripreso il via dopo la tragedia sul set di "Deadpool 2",

La produzione è iniziata in giugno con le prime riprese che si sono svolte nella villa degli X-Men a Vancouver. Reynolds ha anche condiviso foto delle spade katana di Deadpool, soprannominate scherzosamente Bea e Arthur e ha anche promesso che il sequel sarà pieno di "easter egg", suggerendo che ci potrebbero essere segreti in ogni scena.

Questo è un annuncio di fine riprese di DEADPOOL 2: A SONG OF FIRE AND ICE! Grazie al nostro caro capitano, il signor davidmleitch...le parole sono troppo maldestre per riconoscere il tuo cuore e talento giganteschi. Amo la mia città natale Vancouver e la nostra troupe oscenamente dotata. Dai nostri assistenti di produzione (che sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via) ai nostri arredatori e addetti agli oggetti di scena, che hanno riempito questo film con easter egg in quasi tutte le scene...Grazie. Per questo ho deciso di continuare a girare il film in biancheria intima dal salotto ben arredato di Josh Brolin.

Nel mese di agosto le riprese di Deadpool 2 sono state funestate da una tragedia, quando la stuntwoman Joi Harris ha perso il controllo della sua moto ed è morta durante la ripresa di una scena. La produzione è stata fermata mentre un'inchiesta veniva aperta sull'incidente. Ryan Reynolds, Josh Brolin e Zazie Beetz hanno utilizzato i social media per rendere omaggio alla Harris con la produzione che ha ripreso alcuni giorni dopo il tragico incidente.

Anche Rhett Reese sceneggiatore di Deadpool 2 ha celebrato il fine riprese condividendo la notizie su Twitter. Reese ha anche scritto la prima bozza della sceneggiatura del Deadpool originale. Il primo film di Deadpool ha dominato il box office con un esordio record da 132 milioni di dollari. Ora che le riprese sono ufficialmente concluse, Ryan Reynolds e Josh Brolin saranno in grado di riprendere i ruoli di Deadpool e Cable per il film X-Force di Drew Goddard ancora senza una data di uscita ufficiale. Deadpool 2 debutterà nei cinema americani il 1° giugno 2018.











Deadpool 2: nuove foto dal set con Josh Brolin

Proseguono le riprese di Deadpool 2 e via Twitter arrivano un paio di nuove foto dal set che ritraggono Josh Brolin, tra cui una condivisa da Ryan Reynolds che mostra Cable insieme ad un pupazzo di Deadpool. L'immagine di Brolin è accompagnata dal seguente messaggio di Reynolds. Josh Brolin ed io amiamo passare il tempo a chiacchierare tra una ripresa e l'altra. Lui mi chiama il suo piccolo "manubrio". Deadpool 2 diretto da David Leitch (John Wick, Atomica Bionda) arriverà nei cinema il 1° giugno 2018.



Josh Brolin and I love to just hang out and chat between takes. He calls me his lil' Shake Weight™.







Josh Brolin was spotted in costume as Cable on the set of #Deadpool2 today

— JustJared.com (@JustJared) 8 agosto 2017

Deadpool 2: nuove foto ufficiali di Cable e Domino

Riprese in corso per Deadpool 2 e sono approdate online nuove immagini ufficiali di Josh Brolin come Cable e Zazie Beetz come Domino. Ryan Reynolds ha condiviso su Twitter il nostro primo sguardo ufficiale a Brolin come Cable e sembra piuttosto fedele ai fumetti. L'immagine di Cable lo mostra con una cicatrice sul suo occhio destro e un occhio sinistro luminescente. Brolin ha recentemente affermato che Deadpool 2 sarà ancora più divertente del primo film aggiungendo di essersi divertito un mondo leggendo la sceneggiatura. La nuova foto di Domino mostra un primo piano di Zazie Beetz che la ritrae con un segno bianco intorno ad uno dei suoi occhi che pare non sia make-up, ma riveli invece una patologia della pelle, nota come vitiligine, da cui è affetta la bella mutante.

Deadpool 2: nuova foto ufficiale con Domino di Zazie Beetz

Finalmente dopo oltre 4 mesi dal suo casting nel ruolo di Domino in Deadpool 2, abbiamo finalmente il nostro primo sguardo ufficiale a Zazie Beetz in costume. L'attrice sta replicando una foto ormai famigerata di Deadpool (Ryan Reynolds) su un tappeto di pelle d'orso, a sua volta una parodia della nota foto di Burt Reynolds nudo sul numero di aprile del 1972 di Cosmopolitan. Questa nuova immagine ritrae Zazie nella stessa posa, ma invece di giacere su un tappeto di pelle d'orso, la vediamo sdraiata sul costume di Deadpool. La foto condivisa via Twitter da Ryan Reynolds è accompagnata dal messaggio: "Alcune persone sanno come usare un tappeto rosso. #Domino #DeadPool2". Il casting della relativamente sconosciuta Zazie Beetz è giunto come una sorpresa poiché alcune voci davano in lizza per il ruolo Janelle Monae e Kerry Washington. Altre attrici come Lizzy Caplan, Mary Elizabeth Winstead, Sienna Miller, Sofia Boutella, Stephanie Sigman e Sylvia Hoeks hanno sostenuto un provino per il ruolo, ma prima che Tim Miller, il regista del Deadpool originale, abbandonasse il progetto, ed è chiaro che il nuovo regista David Leitch è andato in una direzione completamente diversa. Zazie Beetz è meglio conosciuta per aver interpretato Van nella serie tv comedy Atlanta e la vedremo sul grande schermo prossimamente nel thriller fantascientifico Geostorm nei cinema italiani dal 1° novembre. Una nota legata al casting del personaggio descrive Neena Thurman alias Domino come una tipa tosta e determinata che raramente mostra i suoi sentimenti, dotata di un "sarcasmo a prova di proiettile" anche se ha ancora un lato umano vulnerabile sotto una scorza indurita. Il personaggio creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld ha debuttato nell'albo "X-Force #8" del marzo 1992. Domino ha la capacità mutante telecinetica di alterare le probabilità della realtà creando un campo di fortuna. Nel fumetto è stata un'interesse amoroso di Cable (Josh Brolin), anche se non è chiaro quanto la sua storia sarà fedele ai fumetti. Deadpool 2, nei cinema a giugno 2018, vedrà il ritorno di T.J. Miller (Weasel), Morena Baccarin (Vanessa), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), Stefan Kapicic (Colosso), Karan Soni (Dopinder) e Leslie Uggams (Al). Tra le new entry segnaliamo Jack Kesy che interpreterà l'antagonista principale, pare sia il personaggio Marvel Comics Black Tom ma questa voce deve ancora essere confermata.

Deadpool 2: nuova foto dal set con Wade Wilson e Al

Deadpool 2 è senza dubbio uno dei sequel più attesi del 2018, il film è attualmente in piena fase di riprese e Ryan Reynolds ha condiviso una nuova foto dal set nei panni di Wade Wilson, in cui accenna il ritorno di Leslie Uggams nei panni di Al, l'anzia coinquilina non vedente di Wilson conosciuta in una lavanderia a gettoni. Ryan Reynolds ha condiviso la foto sulla sua pagina Facebook che presenta Wade Wilson in costume senza la maschera, che abbraccia Al in quello che sembra essere il loro appartamento visto nel primo film.

Ho trascorso un altro giorno con questa bella signora, siamo persi l'uno per l'altra #BlindAl.

Il perosnaggio di Al nonostante abbia avuto poco spazio sullo schermo è stata una delle parentesi più spassose del Deadpool originale. Altri membri del cast di ritorno confermati includono Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand) e Colosso (Stefan Kapicic) e confermato anche il tassista Dopinder (Karan Soni) recentemente avvistato sul set. Con il Comic-Con pronto ad aprire i battenti Fox certamente porterà Deadpool 2 all'evento e non sarebbe tanto improbabile il rilascio di qualche nuovo filmato. Josh Brolin, che nel film interpreta il mutante Cable, ha recentemente affermato che Deadpool 2 sarà insanamente divertente, cosa che non è esattamente una sorpresa, ma è bello da sentire. Il film è previsto in uscita nei cinema il 1° giugno 2018.

Deadpool 2: nuove foto dal set con Wade Wilson senza maschera

Riprese in corso per Deadpool 2 e nuovE foto dal set via JustJared che mostrano Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson senza maschera e sotto una pioggia battente. Come riportato da JustJared, le foto sono state scattate durante una sequenza in cui Wade Wilson sta per essere colpito da un'auto, pare che questa scena sia stata realizzata da Reynolds stesso e non con l'ausilio di una controfigura stunt. Deadpool rimane il più alto incasso del franchise X-Men fino ad oggi con 783 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. E' stato anche il film meno costoso degli X-Men fino ad oggi, con un budget di produzione di soli 58 milioni di dollari. Deadpool 2 debutta cinema americani il 1° giugno 2018. Per vedere le altre foto dal set clicca QUI.

Ryan Reynolds was seen with his full Wade Wilson makeup on the set of #Deadpool2 for a scene in the rain!





Deadpool 2: nuove foto dal set con Josh Brolin, Ryan Reynolds e il nuovo arrivato Julian Dennison

Con la produzione di Deadpool 2 attualmente in corso a Vancouver abbiamo una nuova serie di foto e un video dal set, tra cui una che presenta il nuovo membro del cast Julian Dennison ritratto sulle spalle del Mercenario Chiacchierone (Ryan Reynolds) a conferma che Dennison è nel cast di Deadpool 2. Nessun dettaglio è stato fornito sul personaggio di Dennison, ma il regista Taika Waititi ha commentato la foto su Twitter.

Mai nei miei sogni più selvaggi avrei immaginato di poter vedere realizzarsi un'immagine come questa.... Yessss @JulianDennison @VancityReynolds #SkuxLife"

L'hashtag "#SkuxLife" del messaggio Twitter di Taika Waititi è un riferimento ad un termine slang usato nel suo film Selvaggi in fuga (Hunt for the Wilderpeople) che vede Julian Dennison nel cast, che è essenzialmente l'equivalente della Nuova Zelanda dell'hashtag "#ThugLife". In questa foto Ryan Reynolds e Julian Dennison sembrano fare il verso alla ormai famigerata foto di Star Wars: Gli ultimi Jedi, dove Mark Hamill teneva sulle spalle Daisy Ridley. Nella seconda foto vediamo invece Josh Brolin ritratto durante una seduta di trucco per trasformarsi in Cable, a seguire il commento dell'attore.

Sull'orlo della follia, il viso sta trasformandosi in qualcosa tipo macchina, feroce, capelli rasati, braccio meccanico, gonfio, dove è Deadpool? Lo cerco. Lo cerco. Tutto quello che ho sono questi due...mi stanno modellando, incalzando e trasformandomi in qualcosa di tosto. @bcorso #mikesmithson #deadpool #ivebeencabled #cableswole @weprevail.

Non ci sono ancora dettagli confermati sulla trama, ma T.J. Miller ha accennato che si è parlato del ritorno del suo personaggio Weasel e di Dopinder, il conducente del taxi del primo film interpretato da Karan Soni, che si unisce ad una missione di qualche tipo. Le ultime foto dal set che vi proponiamo sembrano regalare, in formato "easter egg", una citazione riconoscibile solo dai fan più accaniti dell'universo degli X-Men. Anche se non ci sono conferme ufficiali al riguardo, una di queste foto ritrae un cartello piazzato sul tetto del taxi di Dopinder, un cartello che riporta la scritta "Alpha Flight", che sembra essere il brand di una compagnia aerea canadese, ma i fan Marvel riconosceranno invece il nome di un team di supereroi canadesi. Nel caso in cui non abbiate familiarità con l'affollato universo Marvel, gli Alpha Flight hanno una storia abbastanza ricca nel mondo dei Marvel Comics. Sono stati introdotti per la prima volta nel 1979 in "The X-Men n. 120". Da allora gli Alpha Flight sono apparsi in quasi 800 numeri diventando una presenza fissa dei fumetti Marvel nel corso degli anni. La squadra originale era composta da Guardian, Sasquatch, Marrina, Snowbird e Northstar. Ad un certo punto al team si è unito anche Wolverine che ha contribuito a dare visibilità a questa squadra che solo nel 1983 avrà una testata a loro dedicata. Deadpool 2 arriva nei cinema il 1° giugno 2018.



Never in my wilderpeoplest dreams would I have imagined this picture existing. But.... Yessss. @JulianDennison @VancityReynolds #SkuxLife

Deadpool 2: nuove foto dal set con Ryan Reynolds

Dopo molti mesi di rumor, casting e forfait finalmente Deadpool 2 ha iniziato le riprese. In questi ultimi giorni sui social media sono emerse nuove foto dal set che mostrano Wade Wilson imbucato ad una festa di compleanno per bambini. Nelle immagini Wilson Indossa una felpa dell'Esposizione internazionale del 1986 di Vancouver e la sua maschera di Deadpool. Ryan Reynolds ha anche celebrato il primo giorno di riprese condividendo su Instagram la foto di un ciak che mostra il nome del regista David Leitch, oltre a confermare il direttore della fotografia Jonathan Sela.

Il sole tramonta sul giorno 1. E' bello essere tornare. Questo cane può cacciare.

"Questo cane può cacciare" è probabilmente un complimento a David Leitch (John Wick, Atomica Bionda) che ha rimpiazzato Tim Miller alla regia di Dedapool 2, con Miller che è uscito di scena alla fine dell'anno scorso per differenze creative. Per quanto riguarda Jonathan Sela, ha lavorato con Leitch sia su John Wick che Atomica Bionda, oltre a gestire la fotografia del recentissimo sequel Transformers - L'ultimo cavaliere. Nei prossimi mesi, mentre la produzione di Dedapool 2 prosegue, probabilmente vedremo le prime immagini di Josh Brolin come Cable, Zazie Beetz come Domino e alcuni membri del cast originale nonché alcuni dei nuovi arrrivati come Shioli Kutsuna. Cable è un personaggio che i fan hanno sempre voluto vedere sul grande schermo e, grazie alla scena dopo i titoli di coda di Deadpool, abbiamo appreso in grande anticipo che Nathan Summers sarà in questo film. Fox ha fissato la data di uscita di Deadpool 2 al 1° giugno 2018.

New 'Set Photos' released from 'Deadpool 2' which appear to have Deadpool crashing a kids birthday party. #Deadpool2 pic.twitter.com/5rzONoU4Ip — X-Men Updates (@XMenUpdates) 27 giugno 2017





Deadpool 2 set photos pic.twitter.com/VO150yZwyF — Film Feed (@FiImFeed) 27 giugno 2017

Here are the first photos of Ryan Reynolds filming a scene for the upcoming #Deadpool2! https://t.co/0ncxvENk16 — JustJared.com (@JustJared) 26 giugno 2017





Deadpool 2: iniziate le riprese e prima foto dal set

ha ufficialmente iniziato le riprese nell'iconica X-Mansion (Hatley Castle) a Victoria, Columbia Britannica, Canada. Il castello è stato utilizzato nel 2003 per X-Men 2, nel 2006 per X-Men - Conflitto finale e nel 2016 per Deadpool. E' stato Ryan Reaynolds a dare conferma ufficiale del via alle riprese pubblicando la prima foto ufficiale dal set che ritrae Wade Wilson sdraiato fuori dalla casa di Charles Xavier con il seguente messaggio.

Lasciato fuori dalla X-Mansion, bella sorpresa del ca**o, nessuno è in casa.

La X-Mansion, dove i mutanti si allenano a controllare i loro poteri e diventare membri migliori della società è stata una delle location del primo Deadpool, dove Wade Wilson ha incontrato Colosso e Testata Mutante Negasonica. Dopo l'abbandono di Tim Miller gli è subentrato alla regia David Leitch (co-regista di John Wick). Ryan Reynolds torna ovviamente nei panni del "Mercenario chiacchierone" e Stefan Kapicic e Brianna Hildebrand riprendono i ruoli dei mutanti Colosso e Testata Mutante Negasonica. Per quanto riguarda l'universo dei mutanti Marvel l'anno prossimo non uscirà solo Deadpool 2, ma ci saranno in uscita altri due film del franchise Fox, New Mutants che arriva all'inizio dell'anno e X-Men: Dark Phoenix previsto nelle sale per l'estate, quest'ultimo è il sequel di X-Men: Apocalisse che vedrà Michael Fassbender e Jennifer Lawrence ancora nei panni di Magneto e Mystica per una storia che si svolge negli anni '90. Ricordiamo che Deadpool 2 introdurrà Josh Brolin nei panni del mutante Cable e Zazie Beetz in quelli della sua ragazza Domino, due personaggi che imposteranno la serie di film sulla X-Force; a quanto pare Brolin avrebbe firmato un contratto per 7 film del franchise X-Men.



Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home.

Deadpool 2 is being filmed at Hatley castle by my house.





Deadpool 2: nuova foto con Josh Brolin alias Cable

Il mese scorso è stato annunciato che la produzione di Deadpool 2 sarebbe stata ritardata di una settimana, con le riprese ora previste per iniziare alla fine di giugno. Con la riprese pronte al via Josh Brolin ha condiviso una nuova foto in cui mostra tutto il suo entusiasmo e la grinta con cui approccerà il suo ruolo, quello dell'iconico mutante Cable. Ricordiamo che Josh Brolin interpreta anche Thanos nell'Universo Cinematografico Marvel. Il cast di Deadpool 2 include Ryan Reynolds che torna nei panni del "Mercenario Chiacchierone" con aggiunte come Jack Kesy della serie tv The Strain che si è ipotizzato interpreterà il criminale Black Tom, anche se al riguardo non ci sono conferme ufficiali. Altri nuovi membri del cast includono Zazie Beetz come Domino mentre T.J. Miller dovrebbe tornare come Weasel. David Leitch sta dirigendo Deadpool 2 da una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno scritto il primo Deadpool. 20th Century Fox ha attualmente fissato una data di uscita del film al 1° giugno 2018.

Un post condiviso da Josh Brolin (@joshbrolin) in data: 11 Giu 2017 alle ore 08:09 PDT







Deadpool 2: nuova foto con Josh Brolin che annuncia l'arrivo di Cable

Con le riprese di di Deadpool 2 che prenderanno il via il prossimo 26 giugno, il cast si sta preparando a girare. Josh Brolin che ha recentemente confermato il suo ruolo di Cable, ha condiviso una nuova foto che mette in evidenza il suo allenamento per interpretare questo potente e letale mix di geni mutanti.

Cable sta arrivando, sta crescendo dentro. Mi sono ripulito da un passato di ciambelle e in questo momento sto affrontando questo nuovo regime piuttosto duro. No zucchero. No pane. No pasta. La macchina è in costruzione, sono inca**ato #cable #deadpool #ryanreynoldsismybitch #cleangrowth @justindlovato @iambuilt #fourweeksin.

Molti fan sono rimasti sorpresi quando Josh Brolin è stato scelto per interpretare Cable, in quanto l'attore attualmente sta interpretano il Titano Pazzo Thanos, che avrà un ruolo di primo piano in Avengers: Infinity War e Avengers 4. Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha rivelato in una recente intervista che lo studio non ha "nessun problema" con l'attore che può tranquillamente interpretare sia Thanos che Cable, in quanto sono due personaggi completamente diversi. Un recente aggiornamento ha rivelato che 20th Century Fox ha lanciato casting per tre personaggi della X-Force che saranno presentati durante una scena dopo i titoli di coda che aiuterà ad introdurre il nuovo film su questo team di mutanti. Questi personaggi sono Sunspot, Feral e Shadowstar, solo uno dei quali è stato precedentemente visto sul grande schermo. Adan Canto ha interpretato Sunspot in X-Men: Giorni di un futuro passato, ma gli altri due personaggi faranno il loro debutto su grande schermo in questo nuovo film. Sunspot alias Roberto DaCosta ha il potere di assorbire e rilasciare energia solare. Feral alias Maria Callasantos è una mutante dall'aspetto felino con artigli, supersensi e un fattore rigenerante ed è stato un membro regolare della X-Force. Shatterstar alias Gaveedra Seven, è figlio di Dazzler e Longshot, ma grazie a differenti viaggi nel tempo e linee temporali alternative è in realtà responsabile della creazione di Longshot. Shatterstar è un eccezionale spadaccino, dispone di un fattore rigenerante e può manipolare ed emettere raggi d'energia e suoni. Ryan Reynolds tornerà nei panni del Mercenario chiacchierone in Deadpool 2 che includerà anche Zazie Beetz come Domino. Recentemente è stato riferito che anche Leslie Uggams riprenderà i panni della non vedente Al e dovrebbero tornare, ma non ci sono conferme, anche Morena Baccarin (Vanessa Carlyle), T.J. Miller (Weasel) e Brianna Hildenbrand (Testata Mutante Negasonica). David Leitch (John Wick, Atomica Bionda) dirige da una sceneggiatura degli scrittori del Deadpool originale, Rhett Reese e Paul Wernick.







Deadpool 2: primo teaser trailer italiano

20th Century Fox ha reso disponibile un primo teaser trailer in italiano del sequel Deadpool 2 che non presenta immagini del sequel, ma annuncia il ritorno del "Mercenario chiacchierone" e presenta un cameo della leggenda Marvel Stan Lee.

Nella clip Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson si cimenta in un complicato cambio d'abito in stile Superman in una cabina telefonica, nel tentativo di salvare un uomo che sta subendo una rapina in un vicolo, accanto ad un cinema che guarda un po' sta proiettando il film Logan, con Hugh Jackman nei panni di Wolverine per un'ultima volta.

Deadpool 2 è diretto da David Leitch, co-regista di John Wick, che ha sostituito Tim Miller che ha abbandonato il progetto alla fine dello scorso anno per "divergenze creative".





Deadpool 2: primo teaser trailer ufficiale

Fox aveva preparato un teaser trailer "segreto" di Deadpool 2 da proiettare con il sequel Logan, ma chiaramente tra social media e smartphone alla fine il filmato è trapelato, così lo studio ha deciso di rendere disponibile online il trailer ufficiale.

Deadpool 2, David Harbour sfida Russell Crowe: sarà lui Cable? Tutti vogliono essere Cable, potentissimo mutante che farà la sua comparsa in Deadpool 2.

Il video è in realtà non include scene di Deadpool 2, ma è stato girato da David Leitch, che dirige il sequel e che ha sostituito Tim Miller che ha abbandonato il progetto alla fine dello scorso anno per "divergenze creative". Nella clip si può vedere Ryan Reynolds come Wade Wilson cambiarsi d'abito in stile Superman in una cabina telefonica, nel tentativo di salvare un uomo che sta per ucciso in un vicolo accanto ad un cinema che guarda un po' sta proiettando Logan. Il teaser ha un'inattesa "ospitata" che siamo certi scatenerà l'entusiasmo dei fan.

Prima del rilascio di questo primo teaser trailer di Deadpool 2, ci sono state segnalazioni che Ryan Reynolds avrebbe avuto una sorta di cameo come Wade Wilson in Logan. la voce si è rivelata infondata come peraltro era prevedibile visto il tono dark e drammatico del film, ma c'era qualcosa di vero sul fatto che il "Mercenario chiacchierone" avrebbe avuto a che fare con Logan. Fox ha scelto di usare l'ultima volta di Hugh Jackman nei panni di Wolverine per dare ai fan un assaggio di Deadpool 2.

Deadpool 2 è scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, che ha scritto la sceneggiatura del primo Deadpool. E' stato recentemente rivelato che Drew Goddard, showrunner della serie tv Daredevil, è stato reclutato per collaborare alla sceneggiatura. Lo studio ancora non ha fissato una data di uscita per il film che dovrebbe approdare in sala per il 2018.