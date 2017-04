Deadpool 2: primo teaser trailer italiano

Deadpool 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di David Leitch con protagonista Ryan Reynolds.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo teaser trailer in italiano del sequel Deadpool 2 che non presenta immagini del sequel, ma annuncia il ritorno del "Mercenario chiacchierone" e presenta un cameo della leggenda Marvel Stan Lee.

Nella clip Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson si cimenta in un complicato cambio d'abito in stile Superman in una cabina telefonica, nel tentativo di salvare un uomo che sta subendo una rapina in un vicolo, accanto ad un cinema che guarda un po' sta proiettando il film Logan, con Hugh Jackman nei panni di Wolverine per un'ultima volta.

Deadpool 2 è diretto da David Leitch, co-regista di John Wick, che ha sostituito Tim Miller che ha abbandonato il progetto alla fine dello scorso anno per "divergenze creative".





Deadpool 2: primo teaser trailer ufficiale

Fox aveva preparato un teaser trailer "segreto" di Deadpool 2 da proiettare con il sequel Logan, ma chiaramente tra social media e smartphone alla fine il filmato è trapelato, così lo studio ha deciso di rendere disponibile online il trailer ufficiale.

Il video è in realtà non include scene di Deadpool 2, ma è stato girato da David Leitch, che dirige il sequel e che ha sostituito Tim Miller che ha abbandonato il progetto alla fine dello scorso anno per "divergenze creative". Nella clip si può vedere Ryan Reynolds come Wade Wilson cambiarsi d'abito in stile Superman in una cabina telefonica, nel tentativo di salvare un uomo che sta per ucciso in un vicolo accanto ad un cinema che guarda un po' sta proiettando Logan. Il teaser ha un'inattesa "ospitata" che siamo certi scatenerà l'entusiasmo dei fan.

Prima del rilascio di questo primo teaser trailer di Deadpool 2, ci sono state segnalazioni che Ryan Reynolds avrebbe avuto una sorta di cameo come Wade Wilson in Logan. la voce si è rivelata infondata come peraltro era prevedibile visto il tono dark e drammatico del film, ma c'era qualcosa di vero sul fatto che il "Mercenario chiacchierone" avrebbe avuto a che fare con Logan. Fox ha scelto di usare l'ultima volta di Hugh Jackman nei panni di Wolverine per dare ai fan un assaggio di Deadpool 2.

Deadpool 2 è scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, che ha scritto la sceneggiatura del primo Deadpool. E' stato recentemente rivelato che Drew Goddard, showrunner della serie tv Daredevil, è stato reclutato per collaborare alla sceneggiatura. Lo studio ancora non ha fissato una data di uscita per il film che dovrebbe approdare in sala per il 2018.