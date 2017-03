La bambola assassina: Chucky in un video vintage del 1989

Di Pietro Ferraro domenica 5 marzo 2017

In attesa del nuovo sequel "Cult of Chucky" vi proponiamo un video vintage del 1989 con protagonista l'iconica Bambola assassina.

Sono il re dell'horror. Quel tizio Freddy? Gli faccio venire gli incubi!

Una nuova icona horror nasceva nel lontano 1988, quando la piccola grande bambola killer Chucky debuttava sulla scena nel classico La bambola assassina aka Child's Play. Il film scritto da Don Mancini e diretto da Tom Holland con un budget dsi soli 9 milioni di dollari ne rastrellò ben 44 in tutto il mondo trasformando Chucky in una star e generando un longevo franchise che ha recentemente annunciato un settimo capitolo dal titolo Cult of Chucky.

In attesa di Cult of Chucky vi proponiamo un video vintage molto raro che ci riporta a piè pari nell'epoca del VHS. Negli States era pratica comune per le case di distribuzione inviare dei VHS delle loro nuove uscite per le videoteche di tutto il paese, e quei nastri includevano spesso video promozionali che invitavano i proprietari di negozi a fare scorta di copie dei vari film. Nel 1989 la MGM ha inviato in visione dei nastri di "La bambola assassina" accompagnati da un divertente video promozionale con protagonista un Chucky piuttosto persuasivo.

Il video di 6 minuti condiviso su YouTube vede Brad Dourif prestare la voce a Chucky che si vanta del successo al box-office e delle recensioni entusiastiche del suo primo film; si tirano in ballo anche i concorrenti Freddy e Jason e il video include anche spezzoni del film e un video musicale che dispone di un brano originale realizzato appositamente per il film.

