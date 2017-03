Film italiani, novità: Non c'è Kampo per Federico Moccia, Marco Bocci girerà A Tor Bella Monaca non piove mai

Di Mr. Odo domenica 5 marzo 2017

Film italiani, novità 5 marzo 2017: A Tor Bella Monaca non piove mai, Il sogno del Califfo, La ragazza nella nebbia, Non c'è Kampo, Sconnessi.

A Tor Bella Monaca non piove mai: Marco Bocci esordirà alla regia portando sul grande schermo, grazie alla complicità della RB Production di Raoul Bova, il suo romanzo. La storia: da quando l'ex fidanzata Samantha l'ha lasciato per un dottore, Mauro non si dà pace: deve trovare una via d'uscita che gli consenta di riconquistarla. Ma tra i casermoni di Tor Bella Monaca - dove Mauro è nato e cresciuto sempre giocando secondo le regole - la vita è una corsa a ostacoli e un lavoro vero un miraggio. (Fonte Askanews)

Il sogno del Califfo: Carolina Crescentini sarà la protagonista del film del regista marocchino Souheil Ben-Barka. Insieme a lei, oltre agli spagnoli Rodolfo Sancho (protagonista maschile) e Marisa Parades, figurano anche Marco Bocci e Massimo Ghini.

La ragazza nella nebbia: dal 13 marzo al 29 aprile sarà girato in Trentino Alto Adige il thriller tratto dal romanzo di Donato Carrisi, che per il film sarà curatore e regista. La storia narra dell'agente speciale Vogel, un poliziotto che viene inviato in una cittadina isolata in una sperduta valle montana per investigare sul caso di una sedicenne scomparsa. I protagonisti del film saranno Toni Servillo e Alessio Boni. (Fonte Askanews)

Non c'è Kampo: Federico Moccia è pronto a tornare dietro la macchina da presa per girare il suo nuovo film. La storia verte sulle vicende di un gruppo di ragazzi di una quinta liceo in gita scolastica in un paesino sperduto che dovranno passare diversi giorni senza poter utilizzare i proprio smartphone per via della totale assenza di rete. Le riprese saranno effettuate tra Lecce e dintorni. Faranno parte del cast Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi (il marito della Incontrada) e Corrado Fortuna (un professore). (Fonte Askanews)

Sconnessi: Stefano Fresi è entrato a far parte del cast della commedia diretta da Christian Marazziti, scritta dal regista insieme a Michela Andreozzi, Massimiliano Vado (collaborazione di Fabrizio Nardi), prodotta dalla Camaleo Film. L'attore interpreterà uno dei componenti della famiglia allargata in vacanza alle prese con la mancanza di connessione internet.