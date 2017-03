Box Office Usa, boom Logan all'esordio: 85 milioni in 3 giorni, 238 worldwide

Di Federico Boni lunedì 6 marzo 2017

Logan sbanca il botteghino americano, mentre Get Out continua ad incassare.

The Great Wall fa flop, perdite per 75 milioni - tornano in dubbio future co-produzioni Usa/Cina Kolossale sì, ma nel fallimento. The Great Wall ha fatto flop. Acclamato dalla critica e ultimo capitolo di un personaggio cinematografico nato nel lontano 2000, Logan ha sbancato i cinema d'America. 85.3 milioni di dollari in 3 giorni per il cinecomic Fox, che ha così superato i 53 di The Wolverine, uscito nel 2013, e anche gli 85 di X-Men Origins: Wolverine, uscito nel 2009. Lontanissimi, invece, gli incredibili 132,434,639 dollari al debutto di Deadpool. Worldwide la pellicola ha già toccato quota 238 milioni di dollari. Per Hugh Jackman non c'era modo migliore per dire addio al tanto amato mutante.

Tenuta straordinaria, -22%, e altri 26 milioni di dollari per Get Out, horror Universal sempre più caso di questo inizio 2017. Costato 4.5 milioni di dollari, il film ha già toccato quota 76 milioni di dollari. Cadrà il muro dei 100. Debutto in 3° posizione per The Shack della Lionsgate, partito con 16 milioni di dollari, mentre The LEGO Batman Movie è arrivato ai 148 milioni. Bene, benissimo John Wick: Chapter 2, che ha toccato quota 83 milioni, seguito dai quasi 5 dell'esordiente Before I Fall, drama Open Road Films. Ai 159 milioni di dollari è invece arrivato Il diritto di Contare, grande sconfitto agli Oscar, con The Great Wall flop a quota 41 milioni, Cinquanta sfumature di Nero arrivato ai 110 milioni (356 in tutto il mondo) e La La Land pronto ad abbandonare la top10 dopo 13 settimane di programmazione con 145.6 milioni di dollari in cassa. Superati i 144 di Mamma Mia!, con i 148,809,770 di Les Miserables davvero ad un passo. Ad oggi il film di Damien Chazelle è diventato il 4° miglior incasso musical di tutti i tempi negli States. Worldwide, la pellicola ha toccato quota 396 milioni di dollari. Male al debutto Table 19, con appena 1.5 milioni di dollari, mentre Moonlight, ampliato a più di 1500 sale dopo il trionfo agli Oscar di domenica scorsa, non è riuscito a far leva sull'effetto trionfo: poco più di due mlioni e mezzo in 3 giorni, con una media per copia di 1,618 dollari e un totale nazionale di 25 milioni.

Weekend a senso unico il prossimo grazie a Kong: Skull Island, kolossal Warner da 190 milioni di dollari mediamente accolto positivamente dalla critica. Da battere i 93,188,384 dollari di Godzilla, incassati nel 2014, e/o i 50 di King Kong di Peter Jackson, uscito nel 2005.