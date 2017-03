Film 2018-2019: Vanessa Kirby in Mission: Impossible 6 - Geraldine Chaplin in Jurassic World 2

Di Federico Boni lunedì 6 marzo 2017

Keanu Reeves e Isla Fisher protagonisti di un dramma diretto da Dome Karukoski. The Starling.

Film 2018-2019: Liam Neeson per Widows - Michael K. Williams per Han Solo Lizzy Caplan moglie e madre di famiglia contro gli alieni in Extinction. - Mission: Impossible 6 - Vanessa Kirby, volto di The Crown, si è unita al cast di Mission: Impossible 6, come riportato da Variety. Il suo personaggio non dovrebbe essere troppo differente da quello interpretato da Rebecca Ferguson nel capitolo 5. Ferguson che dovrebbe tornare anche in questo nuovo episodio, al fianco di Tom Cruise, Simon Pegg e Jeremy Renner. Via alle riprese il prossimo 10 aprile, a Parigi, con Christopher McQuarrie alla regia e in cabina di sceneggiatura. Uscita in sala: 27 Luglio 2018.

- Jurassic World 2: Geraldine Chaplin, figlia del leggendario Charlie Chaplin, tornerà ad incrociare J.A. Bayona, regista con cui ha già lavorato per ben tre volte. La diva è infatti la sua attrice portafortuna, avendo preso parte a The Orphanage, The Impossible e A Monster Call. La Chaplin raggiunge Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, Toby Jones, Justice Smith, Rafe Spall, Ted Levine, Daniella Pineda e James Cromwell. Frank Marshall e Steven Spielberg produrranno la pellicola, in uscita il 22 giugno 2018. Riprese già iniziate.

- The Starling: Keanu Reeves e Isla Fisher saranno i protagonisti di The Starling, dramma diretto da Dome Karukoski e sceneggiato da Matt Harris. Al centro della trama l'elaborazione della morte di un figlio da parte di una coppia. Mentre la donna finisce in rehab per superare il dolore, l'uomo, prima del suo rientro a casa, decide di regalarle uno splendido giardino nel cortile, se non fosse che un maledetto volatile lo faccia diventare matto. Ad aiutarlo un veterinario, in realtà ex psichiatra.