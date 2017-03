Stasera in tv: "Trascendence" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 6 marzo 2017

Rai 2 stasera propone "Transcendence", thriller fantascientifico del 2014 diretto da Wally Pfister e intepretato da Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany e Morgan Freeman.





Cast e personaggi

Johnny Depp: Will Caster

Rebecca Hall: Evelyn Caster

Paul Bettany: Max Waters

Morgan Freeman: Joseph Tagger

Cillian Murphy: Agente Buchanan

Kate Mara: Bree

Cole Hauser: Colonnello Stevens

Clifton Collins Jr.: Martin

Josh Stewart: Paul

Wallace Langham: Dottor Strauss

Lukas Haas: James Thomas

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: Will Caster

Domitilla D'Amico: Evelyn Caster

Francesco Prando: Max Waters

Angelo Nicotra: Joseph Tagger

Alessandro Quarta: Agente Buchanan

Stella Musy: Bree

Paolo Marchese: Colonnello Stevens





Trama e recensione

Il dottor Will Caster (Johnny Depp) è il più importante ricercatore nel campo

dell’intelligenza artificiale e lavora alla creazione di una macchina senziente che

combini l’intelligenza collettiva di tutto ciò che è conosciuto con l’intera gamma

delle emozioni umane. I suoi controversi esperimenti lo hanno reso famoso, ma

lo hanno fatto diventare anche il bersaglio principale di un gruppo di terroristi

contrari alla tecnologia, pronti a tutto pur di fermarlo. Ma nel loro tentativo di

annientare Will, gli estremisti stessi diventano involontariamente coloro che lo

spingeranno al successo—diventare parte della sua stessa trascendenza. Per sua

moglie Evelyn (Rebecca Hall) e il suo migliore amico Max Waters (Paul Bettany),

entrambi ricercatori, il problema non è se possono andare avanti....ma se sia giusto farlo. Le loro peggiori paure diventano realtà quando la sete di conoscenza di Will sembra trasformarsi in una ossessiva ricerca di potere, di cui non si conosce la fine. L’unica cosa che è terribilmente chiara è che forse non c’è modo di fermarlo.

Transcendence: Recensione del film con Johnny Depp L'uomo e la macchina a confronto in questo esordio dietro la macchina da presa di Wally Pfister. Transcendence ci parla di Intelligenze Artificiali e coscienza collettiva al futuro con un occhio al presente. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Continuando la sua difesa dell'uso di pellicola rispetto a formati digitali, Wally Pfister ha scelto non solo di girare il film nel formato anamorfico su pellicola da 35 mm invece che con una macchina da presa digitale, ma anche finito il film fotochimicamente, rifiutando di utilizzare un Digital Intermediate.



Christopher Nolan aveva adocchiato il progetto mentre stava finendo Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) e prima di girare Interstellar (2014) pensando che fosse "perfetto" per il debutto di Wally Pfister come regista. Wally Pfister è un direttore della fotografia collaboratore abituale del regista Christopher Nolan.



Dopo aver fatto l'upload, Evelyn si rifugia presso un hotel. La prenotazione è a nome "Turing", omaggio ad Alan Turing (1912-1954) , considerato uno dei padri dell'informatica.



Il film si svolge nel 2021.



Ewan McGregor e Tom Hardy hanno rifiutato il ruolo di Max.



Noomi Rapace era una delle prime scelte per il ruolo di Evelyn. Le scelte finali sono state Emily Blunt, Rooney Mara (sorella di Kate Mara che interpreta Bree) e Rebecca Hall. Sia Noomi Rapace che Rooney Mara hanno interpretato Lisbeth Salander nei film di Stieg Larsson.



Alison Brie ha sostenuto un provino per il ruolo di Bree, mentre Kate Winslet lo ha rifiutato a causa di altri impegni.



Il film costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 103.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mychael Danna vincitore di un Golden Globe e un Premio Oscar per la colonna sonora di Vita di Pi. Questa per Danna è la sua prima partitura a sfondo fantascientifico, tra le sue altre composizioni segnaliamo musiche per Truman Capote - A sangue freddo, Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo e L'arte di vincere.



TRACK LISTINGS

1. Transcend (1:16)

2. Far from What They Were (1:07)

3. Will and Evelyn (2:29)

4. Four, Maybe Five Weeks (3:51)

5. Building Will (4:15)

6. You Cannot Say (2:00)

7. Is Anyone There? (2:44)

8. Online Now (3:14)

9. Reservation Under Turing (1:40)

10. Get off the Grid (2:15)

11. We Had Crossed the Line (1:36)

12. Building Brightwood (2:10)

13. Two Years Later (3:03)

14. Healing the Sick (4:09)

15. Why Are You so Afraid of This? (3:47)

16. It’s in the Rain (3:35)

17. The Only One He Trusts (2:15)

18. Found a Way Back (2:07)

19. Why Did You Lose Faith? (4:58)

20. I Can See Everything (2:57

21. Always Was (2:54)

22. Garden (1:12)