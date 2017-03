Box Office Italia 9 marzo: Kong batte Logan

Di Federico Boni venerdì 10 marzo 2017

Logan meglio di X-Men: Apocalypse al box office italiano.

Partenza lanciata al botteghino italiano per Kong: Skull Island, subito primo con 141.393 euro in tasca. Sconfitto dopo una settimana da primatista Logan, ieri secondo a quota 132.446 euro. Medaglia di bronzo con 52.568 euro per Il diritto di Contare, seguito dai 40.005 euro di Rosso Istanbul e dai 34.806 euro dell'esordiente Questione di Karma.

Sesta piazza con 33.874 euro per Beata Ignoranza, seguito dai 26.653 euro del debuttante Autopsy e dai 23.049 euro di Bleed. Chiusura di Top10 con i 22.619 euro di Trainspotting 2 e i 22.362 euro di Gomorroide.



Box Office 9 marzo



KONG: SKULL ISLAND € 141.393 - 21.425 spettatori



LOGAN - THE WOLVERINE € 132.446 - 21.203 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 52.568 - 9.334 spettatori



ROSSO ISTANBUL € 40.005 - 7.093 spettatori



QUESTIONE DI KARMA € 34.806 - 5.926 spettatori



BEATA IGNORANZA € 33.874 - 6.352 spettatori



AUTOPSY € 26.653 - 4.050 spettatori



BLEED - PIU' FORTE DEL DESTINO € 23.049 - 3.512 spettatori



T2 TRAINSPOTTING € 22.619 - 3.503 spettatori



GOMORROIDE € 22.362 - 3.707 spettatori





Box Office Italia 8 marzo Logan insuperabile - arrivano Questione di Karma e Questione di Karma

Primo anche ieri, festa della donna e con promozione a due euro a traino. Logan continua a dominare il botteghino italiano, con altri 311.310 euro incassati nelle ultime 24 ore. Battuto Beata Ignoranza, secondo a quota 206.346 euro, con Omicidio all'Italiana per la prima volta sul podio con 148.575 euro.

Esordio in 4° posizione con 138.906 euro per Il diritto di Contare, seguito dai 127.112 euro di The Great Wall e dai 116.298 euro di Ballerina. Chiusura di chart con gli 87.066 euro di Mamma o Papà?, gli 86.625 euro di Trainspotting 2, gli 84.774 euro di Rosso Istanbul e gli 84.731 euro di Ozzy. New entry anche oggi grazie alle uscite di Il Padre d'Italia, Kong: Skull Island, Gomorroide e Questione di Karma.



Box Office 8 marzo



LOGAN - THE WOLVERINE € 311.310 - 145.148 spettatori



BEATA IGNORANZA € 206.346 - 97.307 spettatori



OMICIDIO ALL'ITALIANA € 148.575 - 69.905 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 138.906 - 59.318 spettatori



THE GREAT WALL € 127.112 - 57.978 spettatori



BALLERINA € 116.298 - 55.875 spettatori



MAMMA O PAPA'? € 87.066 - 41.597 spettatori



T2 TRAINSPOTTING € 86.625 - 39.426 spettatori



ROSSO ISTANBUL € 84.774 - 36.096 spettatori



OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO € 84.731 - 40.594 spettatori





Box Office Italia bene Logan, disastro Capatonda e Affleck

Box Office Usa, boom Logan all'esordio: 85 milioni in 3 giorni, 238 worldwide Il fenomeno Get Out dietro il mutante Logan. Primo negli States con 85 milioni in 3 giorni e primo anche in Italia. Logan ha fatto suo il botteghino tricolore incassando 2.317.895 euro in 5 giorni di programmazione (2 milioni dal giovedì alla domenica). 450 schermi per la pellicola Fox, con una media per sala di 4.516 euro. Wolverine - L'immortale, nel 2013, esordì con 1.553.000 euro, per poi chiudere a quota 5. Dietro Hugh Jackman, che ha fatto addirittura meglio di X-Men Apocalisse (1.792.000 euro), tiene Beata Ignoranza. Altri 1.049.610 euro in tasca per il titolo 01, che è così arrivato ai 2.619.187 euro. Chi continua ad incassare, sorprendentemente, è Ballerina, 3° in classifica con 3.435.101 euro totali, seguito dai 2.501.507 euro di The Great Wall.

5° e 6° posizione per due new entry molto attese. 199 schermi per Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek, esordiente con 660.871 euro in 4 giorni. 100.448 spettatori per il titolo 01, che ha fatto sua la 2° miglior media per sala della top10, con 3.321 euro a copia. Allacciate le Cinture, nel 2013, partì con 1.564.000 euro. Disastroso, invece, il debutto di Omicidio all'Italiana, 2° film diretto e interpretato da Maccio Capatonda. 313 sale per la commedia Medusa, arenatasi a quota 577.224 euro in 4 giorni. Media per sala di 1.844 euro. Italiano Medio, nel 2015, partì con 1.972.000 euro. Altri numeri, per un 'fenomeno Capatonda' forse già arrivato al capolinea. Esordio da 570.096 euro euro per Ozzy - Cucciolo Coraggioso, seguito dai 2 milioni di Trainspotting 2, dal milione e mezzo di Jackie e da Moonlight, finalmente entrato in Top10 dopo il trionfo agli Oscar di domenica scorsa. 144 copie e 449.332 euro in 4 giorni per la pellicola Lucky Red, con una media per sala di 3.120 euro e un totale arrivato agli 853.899 euro. Debutto terrificante per La legge della notte di Ben Affleck. Uscito in 102 sale, il titolo Warner ha incassato appena 142.294 euro, con una media per sala di 1.395 euro. Vi Presento Toni Erdmann, invece, ha debuttato con 134.385 euro in 4 giorni. La La Land, infine, ha salutato la chart con 7.669.617 euro in tasca.

Weekend pronto a partire mercoledì 8 marzo, quello in arrivo, grazie alle uscite de La luce sugli oceani, Autopsy, Il Diritto di Contare, Strane Straniere e Bleed - Più forte del destino, seguiti nella giornata di giovedì da Il Padre d'Italia, Kong: Skull Island, Gomorroide e Questione di Karma.