Phoenix Forgotten: trailer e poster del thriller sci-fi prodotto da Ridley Scott

Di Pietro Ferraro martedì 7 marzo 2017

Phoenix Forgotten: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Justin Barber nei cinema americani dal 21 aprile 2017.

Cinelou Films ha reso disponibili trailer e locandina di Phoenix Forgotten. Il film è un thriller basato su scioccanti eventi reali e l'avvistamento di innumerevoli luci misteriose che comparse su Phoenix, Arizona il 13 marzo 1997. Dai produttori di The Martian e 300 e il team creativo dietro Maze Runner - Il labirinto il film debutta nelle sale americane il prossimo 21 aprile.

Phoenix Forgotten è basata sugli scioccanti eventi del 13 Marzo 1997, quando diverse luci misteriose apparvero su Phoenix, Arizona. Questo fenomeno senza precedenti e inspiegabile è conosciuto come le "Luci di Phoenix" e rimane il più famoso avvistamento UFO nella storia. Phoenix Forgotten racconta la storia di tre ragazzi che sono andati nel deserto poco dopo l'avvistamento, nella speranza di documentare gli strani eventi che si stavano verificando nella loro città. Sono scomparsi quella notte e non sono mai stati più visti.

Ora nel ventesimo anniversario della loro scomparsa, filmati mai visti sono stati scoperti che raccontano le ultime ore della loro spedizione fatale. Per la prima volta in assoluto, la verità sarà rivelata. Il cast comprende Florence Hartigan, Chelsea Lopez, Justin Matthews, Luke Spencer Roberts, Cyd Strittmatter e Jeanine Jackson.

Justin Barber fa il suo debutto alla regia con Phoenix Forgotten dopo un carriera diversificata, tra i suoi crediti una serie di corti di Star Trek in cui ha lavorato come grafico, ha fornito effetti visivi per principianti e anche prodotto due documentari della serie 30 for 30 di ESPN. Justin Barber ha anche scritto la sceneggiatura con T.S. Nowlin noto per aver scritto i due Maze Runner e il prossimo Pacific Rim: Uprising.