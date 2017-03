Film 2018-2019: Macchine mortali per Stephen Lang - Uma Thurman ritrova Lars Von Trier

Di Federico Boni martedì 7 marzo 2017

Uma Thurman in The House That Jack Built, film di Lars Von Trier dedicato a Jack lo Squartatore.

Film 2018-2019: Vanessa Kirby in Mission: Impossible 6 - Geraldine Chaplin in Jurassic World 2 L'attrice di The Crown per Mission: Impossible 6, mentre Geraldine Chaplin ritrova J.A. Bayona in in Jurassic World 2. - Macchine mortali: Macchine mortali, adattamento cinematografico della saga editoriale di Philip Reeve prodotto da Peter Jackson, ha aggiunto nuovi volti al proprio cast. Stiamo parlando di Stephen Lang (Avatar), della cantante e attrice coreana Jihae e di Leila George. Questi tre nomi vanno ad aggiungersi ai già annunciati Robbie Sheehan, Ronan Raftery ed Hera Hilmar. Jackson e Walsh hanno opzionato i diritti della saga diversi anni fa, per poi sceneggiare il tutto insieme alla storica collaboratrice del regista Philippa Boyens. A dirigere la pellicola Christian Rivers, qui al suo esordio ma celebre collaboratore di Jackson. Macchine Mortali è ambientato in in futuro remoto. Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, vive in una Londra che si aggira per il mondo ormai deserto cercando di divorare altre città più deboli allo scopo di procacciarsi schiavi e risorse. Un caso fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di una giovane orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli Storici, l'archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del selvaggio Territorio Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel momento, da eroe e si trasforma in preda.

- The House That Jack Built: Uma Thurman ritrova Lars Von Trier grazie all'ultima fatica del regista danese, The House That Jack Built, legata al celebre Jack lo Squartatore. Parola di ScreenDaily. Al fianco di Uma, già vista in Nymphomaniac, Siobhan Fallon Hogan, a sua volta vista in Dogville e in Dancer in the Dark. Via alle riprese partite in Svezia, con protagonisti sul set Matt Dillon, Riley Keough, Sofie Gråbøl e Bruno Ganz. La pellicola si concentrerà sui 12 anni in cui lo Squartatore terrorizzò Londra, massacrando decine di prostitute. La storia verrà raccontata dal suo punto di vista, con ogni omicidio visto dai suoi folli occhi come un'opera d'arte. Mentre Scotland Yard si avvicina lentamente a lui, Jack si assume rischi sempre maggiori con l'intento di scovare l'opera d'arte definitiva.

- Just Cause: Jason Momoa sarà il protagonista dell'adattamento cinematografico di Just Cause, videogioco del 2006 con protagonista Rico Rodriguez, agente segreto che deve liberare lo stato insulare di San Esperito dal governo di un presidente che ha in realtà dei piani terroristici. In cabina di regia Brad Peyton, con John Collee (Master and Commander: Sfida ai confini del mondo) allo script. Lo stesso Peyton dirigerà anche l'adattamento cinematografico di Rampage.