Marian, Margot Robbie sarà una Robin Hood in gonnella

Di Federico Boni martedì 7 marzo 2017

Perso Robin Hood, Margot Robbie prenderà il suo posto in Marion della Sony.

Harley Quinn, Margor Robbie co-produrrà lo spin-off di Suicide Squad Prende vita il film interamente dedicato ad Harley Quinn. Ancora un film ambientato nel magico mondo della foresta di Sherwood in arrivo da Hollywood. A detta dell'Hollywood Reporter, infatti, Margot Robbie sarà la protagonista di Marian, progetto Sony Pictures che proverà a vedere la celebre storia dagli occhi della bella Lady Marian Fitzwalter di Leaford.

Sceneggiatura originale firmata Pete Barry, con Marian, rimasta 'vedova' dopo la morte di Robin Hood, che prende il suo posto alla guida dei Merry Men, continuando a rubare ai ricchi per dare ai poveri. Un'eroina in gonnella, in conclusione, con Donald De Line e Amy Pascale in produzione insieme alla LuckyChap Entertainment della stessa Robbie.

Tutto questo con la Lionsgate che ha dato il via produttivo al suo Robin Hood, interpretato da Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Tim Minchin, Paul Anderson e Eve Hewson, proprio nei panni di Marion. Per Margor Robbie, esplosa con Suicide Squad, l'ennesimo film in agenda. Per la diva, infatti, sono in arrivo anche Gotham City Sirens, Terminal, I, Tonya, Suicide Squad 2, un film interamente dedicato alla sua Harley Quinn e Peter Rabbit.

Fonte: Comingsoon.net