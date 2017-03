Una coppia alla deriva, Anna Faris e Eugenio Derbez per il remake

Di Federico Boni martedì 7 marzo 2017

Una coppia alla deriva si fa remake con Anna Faris.

30 anni dopo l'uscita in sala del film originale, Overboard - Una coppia alla deriva di Gerry Marshall andrà incontro al suo inevitabile remake. Parola dell'Hollywood Reporter. Indimenticati protagonisti Goldie Hawn e Kurt Russell, che già all'epoca facevano coppia anche lontano dal set.

La trama? Joanna Stayton è la moglie viziata e un po' sciocca di un borioso personaggio di spicco e proprietario di un yacht. Quando la loro barca rimane ferma per riparazioni, Joanna ingaggia il falegname Dean Profitt per fare alcune migliore nella sua cabina. Quando Dean presenta il conto, però, Joanna rifiuta di pagarlo, ritenendolo inaccettabile. Così, quando lei cade in mare e viene colta da amnesia, Dean cogli l'occasione per vendicarsi... con un vero colpo di genio la convince di essere sua moglie e la madre dei suoi pestiferi bambini.

Questa la trama della pellicola, che nel remake vedrà Anna Faris e Eugenio Derbez protagonisti. Nel rifacimento i ruoli verranno invertiti, con Derbez (celebre in Sud America) negli abiti di un ricco playboy e la Faris in quelli della squattrinata che dopo la caduta in acqua di lui lo convincerà di essere sua moglie. Rob Greenberg e Bob Fisher allo script e in cabina di regia, con una produzione pronta a partire in Canada nel mese di maggio.

Fonte: Comingsoon.net