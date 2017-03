Libere Disobbedienti Innamorate (In Between) - trailer italiano del film di Maysaloun Hamoud

Di Pietro Ferraro martedì 7 marzo 2017

Libere Disobbedienti Innamorate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Maysaloun Hamoud nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Il prossimo 6 aprile Tucker Film porterà nei cinema italiani Libere Disobbedienti Innamorate (In Between), film d'esordio della regista Maysaloun Hamoud con Mouna Hawa, Sana Jammelieh e Shaden Kamboura. Libere, disobbedienti e innamorate è il ritratto di tre giovani donne arabe che vivono e amano a Tel Aviv.





Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? Fanno quello che farebbero tutte le ragazze del mondo: cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. Amano, ridono, piangono, inseguono desideri, s'inciampano, si rialzano. Amano e ridono ancora, magari bevendo, fumando canne e ballando, in attesa dell'alba...Mentre Hollywood plasma il terzo capitolo di Sex and the City, anche Israele racconta una città e parla schiettamente di sesso con una riflessione a cuore aperto sull’indipendenza femminile: una Tel Aviv metropolitana che ribolle di cultura underground, tre amiche divise dalle pulsioni e rese gemelle dalla necessità di essere forti. Più forti di chi le tradisce, più forti di chi le giudica, più forti di chi le umilia. La mia generazione non può convivere ancora a lungo con i codici obsoleti della società patriarcale e dello sciovinismo: è tempo di mettere le carte in tavola. Se continuiamo a nascondere le nostre paure sotto il tappeto, finiremo per inciamparci sopra e sarà troppo tardi.

Nata a Budapest, ma cresciuta in un villaggio a nord di Israele, Maysaloun Hamud si è laureata alla Minshar Film School e ha poi vissuto a Jaffa. Libere, disobbedienti e innamorate è il suo primo lungometraggio, dopo i corti Shades of Light (2009), Scent of Morning (2010) e Salma (2012).