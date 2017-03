Mister Universo: trailer, foto e poster del film di Tizza Covi e Rainer Frimmel

Tycoon Distribution il 9 marzo porta nei cinema italiani Mister Universo, il nuovo film di scritto e diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, autori di “Non è ancora domani – La Pivellina”.

Mister Universo: recensione in anteprima

I due registi, marito e moglie, tornano a narrare il mondo del circo tra documentario e fiction con la storia di Tairo, giovane domatore di leoni che derubato di quello che lui considera il suo portafortuna, una barra di metallo piegata a mani nude, parte per un viaggio attraverso l’Italia alla ricerca di Arthur Robin, carismatico Mister Universo degli anni ’50, colui che gli ha donato la barra e che potrebbe donargliene un'altra. Tairo proverà a superare questo momento di crisi con l'aiuto degli amici, i genitori e la sua ragazza, la bella e intraprendente contorsionista Wendy.

Conosciamo Arthur da moltissimo tempo. Il suo mondo, la sua storia ci hanno affascinato da subito. Appena è stato possibile, abbiamo scritto un film in cui lui è il motore e il fine della storia. E il simbolo di un mondo che sta scomparendo e che noi volevamo assolutamente raccontare...C’è un cliché sul mondo del circo che parla di libertà e viaggio. Ma nei primi circhi in cui siamo stati abbiamo visto questi tendoni alle periferie delle città, nel fango e con poco pubblico. Per questo ci interessava far vedere che una realtà diversa con i protagonisti reali.

Tizza Covi