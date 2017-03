Bad Boys 3 perde Joe Carnahan, slitta l'uscita?

Di Federico Boni mercoledì 8 marzo 2017

Bad Boys 3 senza un regista. Joe Carnahan dice addio.

Bad Boys 3 slitta al 2018 e diventa Bad Boys for Life Bad Boys for Life, tornano Will Smith e Martin Lawrence Ancora problemi per l'annunciato Bad Boys 3, calenderizzato in sala per l'8 novembre del 2018. A pochi mesi dal via alle riprese, infatti, il titolo Sony avrebbe perso il suo regista. Joe Carnahan (The A-Team, The Grey), secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, si sarebbe tirato fuori dal progetto per divergenze creative e conflitti vari con lo studios. Carnahan aveva messo mano anche alla più recente bozza di sceneggiatura.

Bad Boys for Life il titolo provvisorio della pellicola, la cui uscita potrebbe a questo punto slittare. Di nuovo, visto e considerato che inizialmente era stata programmata al cinema per l'estate del 2017. Will Smith, intervistato dalla BBC, così confermò lo scorso anno l'imminente firma sul contratto insieme a Martin Lawrence.

'L'ho visto alcune settimane fa, non ci vedevamo da due anni. Ci siamo guardati l'un l'altro. Ci siamo abbracciati. In quel momento sapevamo che avremmo fatto un altro Bad Boys. Ne faremo sicuramente un altro'.

In realtà sono due, i capitoli in programma, 22 anni dopo il primo targato Michael Bay e 14 anni dopo il sequel. Carnahan, perso per strada Bad Boys 3, ha messo le mani sul remake americano di The Raid.

Fonte: Comingsoon.net