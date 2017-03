First Man, il biopic su Neil Armstrong firmato Damien Chazelle ha una data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 8 marzo 2017

Damien Chazelle tornerà alla Mostra del Cinema di Venezia con First Man, biopic su Neil Armstrong?

Ryan Gosling sarà Neil Armstrong per Damien Chazelle Dopo La La Land Ryan Gosling e Damien Chazelle di nuovo insieme grazie al biopic su Neil Armstrong. Vinti grazie a La La Land un Oscar, due Golden Globe, un Bafta e un DGA, il 32enne Damien Chazelle tornerà al cinema il 12 ottobre del 2018 con First Man, biopic su Neil Armstrong. Protagonista della pellicola Universal, di nuovo, Ryan Gosling, con un via alle riprese di fatto imminente.

Chazelle, considerando la data prescelta, potrebbe quindi tornare alla Mostra del Cinema di Venezia, da lui inaugurata lo scorso anno con l'anteprima mondiale del musical interpretato da Emma Stone. Film tratto da “First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”, biografia dell'astronauta firmata James Hansen, con il premio Oscar Josh Singer (Spotlight) allo script. A produrre il tutto Wyck Godfrey e Marty Bowen con la loro Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle e Gosling. Isaac Klausne farà da produttore esecutivo, con la DreamWorks Pictures co-finanziatrice del film.

First Man racconterà l'avvincente storia del primo uomo sbarcato sulla Luna, concentrandosi su Neil Armstrong e sugli anni che vanno dal 1961 al 1969. Il film esplorerà i sacrifici e l'importanza di Armstrong sulla nazione in una delle missioni più pericolose della Storia. Al ritorno sulla Terra, ad Armstrong, così come ai suoi due compagni di missione Michael Collins e Buzz Aldrin, fu conferita la Medaglia presidenziale della libertà dal presidente Richard Nixon.

