Moglie e Marito: nuova clip del film con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak

Di Pietro Ferraro sabato 8 aprile 2017

Moglie e Marito: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Simone Godano nei cinema italiani dal 12 aprile 2017.

Moglie e Marito: Recensione in Anteprima Kasia Smutniak nei panni di Pierfrancesco Favino e viceversa in Moglie e Marito, romantic-comedy dal 12 aprile al cinema.





Moglie e Marito: trailer e foto del film con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak

Dopo la bellicosa coppia in fase di divorzio interpretata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel recente Mamma o papà? di Riccardo Milani, ora è il turno di un'altra accoppiata inedita con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak protagonisti di Moglie e Marito che come suggerisce il titolo esplora la crisi di una coppia che sta pensando al divorzio. Attenzione però il film ha una caratteristica interessante poiché ricorre ad un escamotage sovrannaturale, cosa molto rara per il cinema italiano ormai troppo ancorato alla realtà e incapace di attingere ad un genere, quello "fantastico", in ogni sua connotazione, tranne naturalmente qualche rara eccezione.

Moglie e Marito ci racconta di Sofia e Andrea, una tempo una bella coppia. Sposati da dieci anni, in piena crisi, i due pensano al divorzio, ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra. Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l’esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa.

Come avrete intuito l'escamotage in questo caso è più "scientifico" che sovrannaturale e richiama commedie americane molto famose come Quel pazzo venerdì e Viceversa, due vite scambiate.

Moglie e Marito è diretto dall'esordiente Simone Godano, scritto da Giulia Steigerwalt e prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, insieme a Matteo Rovere per Groenlandia e Roberto Sessa per Picomedia. Il film debutta nei cinema d'Italia il 12 aprile.