Il diritto di contare: la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 marzo 2017

Il diritto di contare debutta oggi 8 marzo nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film.

Dopo la tappa agli Oscar 2017 con 3 nomination tra cui Miglior film, oggi 8 marzo, in occasione della Festa della donna, approda nelle sale italiane con 20th Century Fox il dramma biografico Il diritto di contare (Hidden Figures) di cui vi proponiamo la colonna sonora ufficiale.

Il diritto di contare: recensione Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe e Kevin Costner nel cast de Il diritto di contare. Leggete la nostra recensione

Il diritto di contare svela l’incredibile storia vera e sconosciuta di un gruppo di

brillanti donne che, puntando alle stelle, hanno cambiato in meglio le fondamenta del loro paese. Il film narra la storia straordinaria di un team di matematiche afro-americane della NASA che hanno contribuito alla vittoria americana nella corsa allo spazio contro i rivali dell’Unione Sovietica e, al tempo stesso, hanno dato una vigorosa accelerata al riconoscimento della parità di diritti e opportunità.

Per quanto riguarda le musiche del film il regista Theodore Melfi è stato felice di avere a bordo Pharrell Williams, vincitore di dieci Grammy Award, che ha preso parte al film non solo nel ruolo di produttore, ma anche come forza creativa, collaborando con il leggendario Hans Zimmer, candidato nove volte agli Oscar, alla realizzazione della colonna sonora e scrivendo diversi brani originali.

Quando abbiamo iniziato a parlare della musica, sono rimasto colpito da Pharrell e dalla sua passione per il tema del film. Pharrell prova un forte interesse sia per la scienza sia per le donne, quindi la sua partecipazione alla produzione è stata quanto mai appropriata. E la sua musica è stupenda.

Melfi ricorda che Williams è sempre stato un estimatore della musica degli anni ‘60.

Appena l’ho incontrato, mi ha detto di avere molte idee. Ha continuato a mandarmi demo e ogni volta restavo senza parole. Penso che la sua musica rappresenti il battito cardiaco del film.

Williams dal canto suo rispetto alla storia del film non avrebbe potuto sentirsi più ispirato.

Questa storia è un crescendo di emozioni quindi, secondo me, dovevamo accompagnare questa evoluzione con la musica. Spero che le canzoni riflettano la fonte della loro energia.

La canzone originale Runnin’, interpretata da Williams, è stata scritta come se scaturisse dalla testa di Katherine G. Johnson mentre è in cerca di un bagno per donne di colore, pur appartenendo ormai a un gruppo élitario della NASA.

Ovviamente io sono un uomo, ma mi sono sforzato di mettermi nei panni di Katherine in questa canzone. E, devo dire, è stato difficile. Ho dovuto cercare d’immaginare la sua lotta interiore ed esprimerla in 3 minuti e 30 secondi. Sono entusiasta di avere avuto l’opportunità d’illustrare con la musica e la melodia ciò che lei stava vivendo in quel momento.

Un’altra canzone originale "I See A Victory", è stata scritta da Pharrell Williams e Kirk Franklin ed è stata interpretata insieme alla celebre cantante gospel Kim Burrell, nota per la forza della voce e per la sua caratteristica distintiva di miscelare jazz pieno di sentimento e R&B con sonorità gospel più tradizionali e ispiratrici. La colonna sonora è arricchita anche dalle voci di Mary J.Blige, Alicia Keys, Lalah Hathaway e dell’attrice Janelle Monáe.

L’insolita opportunità di riflettere la storia di Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson in musica è stata per Williams un’esperienza elettrizzante, così come è stata un’iniezione di energia per tutti i membri della produzione come spiega Melfi.

Ciò che ci ha uniti è stato raccontare la storia di un gruppo di persone della NASA, bianchi, neri, uomini, donne, che si sono aggregate per raggiungere un grande obiettivo, accantonando tutte le differenze esistenti tra loro. È stato difficile? Sì. È stato causa di disagio? Sì. C’è voluto del tempo? Sì. Ma le grandi cose accadono quando le persone si uniscono e collaborano in condizioni di parità.

Le canzoni ispirate al film:

1. Runnin' - Pharrell Williams

2. Crave - Pharrell Williams

3. Surrender - Lalah Hathaway and Pharrell Williams

4. Mirage - Mary J. Blige

5. Able - Pharrell Williams

6. Apple - Alicia Keys and Pharrell Williams

7. Isn't This The World - Janelle Monáe

8. Crystal Clear - Pharrell Williams

9. Jalapeño - Janelle Monáe and Pharrell Williams

10. I See a Victory - Kim Burrell and Pharrell Williams

Le musiche originali del film:

1. Katherine

2. Mission Control

3. I'd Already Be One

4. Space Task Group

5. Slice of Pie

6. Redacted

7. With All The Angels

8. Redstone

9. Call Your Wives

10. Launch

11. That's Just The Way Things Are

12. Sign

13. Kitchen Kiss

14. Mary and the Judge

15. I Like Her Numbers

16. Ladies' March

17. Mary and Levi

18. Euler's Method

19. Proposal

20. Katherine Calculates

21. Pearls

22. Lift Off

23. Warning Light

24. Rocket Peril

25. Hidden Figures

26. Epilogue