Film 2018-2019: Eva Green in Dumbo - Dakota Johnson sarà Carrie Buck in Unfit

Jessica Henwick e T.J. Mugnaio affiancheranno Kristen Stewart nell'action Fox Underwater,

Dumbo: Eva Green è in trattative per prendere parte al live-action di Dumbo, titolo Disney diretto da Tim Burton. Parola di Deadline. Un ruolo di peso, quello della Green, che sarebbe una dei 3 'umani' protagonisti della pellicola. Se così fosse la Green ritroverebbe Burton dopo aver girato Dark Shadows e La Casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Questo live-action, caratterizzato come Il Libro della Giungla da una pesante interazione uomo-CG animale, è stato sceneggiato da Ehren Kruger. Tempi produttivi al momento sconosciuti.

Underwater: Jessica Henwick e T.J. Mugnaio si sono aggiunti a Kristen Stewart nell'action Fox Underwater, scritto e diretto da Will Eubank. Protagonisti un gruppo di ricercatori che, dopo un terremoto che devasta la loro stazione sottomarina, devono navigare due miglia di profondità marina per riemergere in superficie. Impresa più facile a dirsi che a farsi, per una pellicola che è stata descritta come la 'versione subacquea di Armageddon'. Via alle riprese entro fine mese, a New Orleans.

Unfit: Dakota Johnson sarà la protagonista di Unfit, adattamento cinematografico del romanzo "Imbeciles: The Supreme Court, American Eugenics and the Sterilization of Carrie Buck" di Adam Cohen. Un legal drama ambientato negli anni '20 tratto da una storia vera. In un passato non troppo lontano, in America era nato un movimento politico che prometteva di eliminare gli 'inadatti' del Paese. Carrie Buck fu la prima donna statunitensea cui venne praticata una sterilizzazione eugenetica coatta da parte del proprio governo. Ancor prima dell'esplosione del nazismo in Europa. Amazon Studios produrrà la pellicola insieme a Brett Ratner e John Cheng della RatPac Entertainment. La Johnson sarà invece produttrice esecutiva, con Melissa Londra Hilfers allo script.